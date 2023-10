Alguien atacó a Trick Williams en el mejor momento de su carrera en NXT. Muchos acusan a Carmelo Hayes usando el argumento de los celos. Él está harto de ello. Puede que esta noche, en el segundo capítulo de Halloween Havoc 2023, donde Melo intentará recuperar el Campeonato NXT, se aclare quien lastimó al exCampeón Norteamericano. Mientras, su hasta ahora, o todavía, mejor amigo expone lo siguiente en Black Rasslin’.

► El ataque a Trick Williams

«Quiero decir, no estoy cansado de que la gente pregunte. Estoy cansado de que la gente asuma. Porque tienes que entender que no hay evidencia de que yo haya hecho eso. Podría entender si hubiera sido esto o aquello, y es como, ‘Oh, Melo lo hizo’. Pero es que la gente está faltando al respeto un poco a mi nombre, desacreditando un poco mi carácter, asumiendo que haría algo así sin siquiera, ‘Bueno, veamos los hechos’, ¿sabes a lo que me refiero? Realmente expone a la gente en cuánto cambian tan fácilmente. Esa ha sido mi mayor revelación en todo esto. Estoy pensando, ‘Maldición, realmente cambian rápidamente sin saber nada’. Así que te hace darte cuenta, ‘Oh, realmente no están conmigo’. Si realmente estuvieran conmigo, dirían, ‘No, conocemos a Melo. Melo nunca haría eso’. Pero en cambio, es como si todos me dieran la espalda. Así que realmente me abrió los ojos sobre la forma en que es la gente«.

«No, siempre hablamos de, ‘Oye, hermano, tienes que hacer tu cosa. Yo haré la mía’, lo que se reflejó en la televisión. Nunca fue como un, ‘Oye, al diablo contigo’. Nunca fue eso. Ni siquiera necesitaba ser eso. ¿Por qué no podemos ambos tener éxito? ¿Por qué no podemos ambos triunfar? Nunca fue un, ‘Déjame ganarte uno, tú ganas uno’. Nunca fue eso. Todavía lo es. Por eso no entiendo por qué la gente intentaba enfrentarnos antes de que sucediera algo. Eso se ha convertido en un problema de ellos, no en lo que es. Casi estás tratando de convertirlo en algo que no es. Entiendo, los espectadores externos, la gente no sabe lo que realmente está sucediendo por dentro. Pero Trick y yo solo queremos tener éxito. No hay animosidad de, ‘Voy a ganarte una vez, tú me ganas a mí’. No, es como, ¿por qué no podemos ambos tener éxito? Hay suficiente espacio para que todos comamos«.