Dentro de unas horas, en la segunda noche del especial Halloween Havoc 2023, Carmelo Hayes intentará recuperar el Campeonato NXT de manos de Ilja Dragunov. Si pierde, estará en la situación que tantos luchadores en desarrollo estuvieron antes que él: en la rampa de salida. Después de haberlo hecho todo -también ha sido Campéon de Norteamerica y Campeón de Peso Crucero NXT- en la marca amarilla solo sería cuestión de tiempo su llega al main roster.

► Carmelo Hayes, listo para el futuro

Y ahora que se acerca Royal Rumble la especulación es clara: será uno de los participantes de la batalla real, donde se confirmará su ascenso después de dar una buena actuación que prepare a quienes no lo han seguido hasta ahora para impresionar en Raw y SmackDown. Además, Melo se ve a sí mismo preparado para este salto y satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora en NXT. Así lo señala en PWInsider.

«Me siento muy satisfecho con todo lo que he hecho en NXT. Siento que he ayudado a reconstruir la marca. Siento que he sido una pieza clave en el éxito de NXT 2.0. Estoy muy satisfecho. Siento que he logrado todo lo que hay que lograr allí. Ya sabes, las relaciones que he construido allí, todo lo que estoy dispuesto a devolver si es necesario para avanzar. El siguiente paso para mí es cuando estén listos para dejarme ir, estoy listo para dar ese siguiente paso«.

Obviamente, todavía no se sabe nada de qué plan tiene WWE para Carmelo Hayes en el elenco principal, pero seguro que tienen algo en preparación o listo para hacerlo incluso. Al final, estamos hablando de alguien que debería ser una de las estrellas de la empresa en los siguientes años. por juventud, por talento, por carisma… Así que veremos qué novedades tenemos próximamente en SÚPER LUCHAS.