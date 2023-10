Recientemente, Lance Anoa’i consiguió su liberación de MLW tras solicitarla. No está claro por qué, pero tiene el deseo de unirse a sus primos en The Bloodline. Antes de nada, recordemos que hace unas horas nos enterábamos de que WWE lo rechazó en numerosas ocasiones. De todas maneras, puede que próximamente logre que lo contraten y también lo introduzcan en la historia de su familia. A continuación, leemos sus recientes declaraciones en The Shining Wizards Wrestling Podcast.

► Lance Anoa’i quiere entrar a The Bloodline

«No estoy seguro honestamente. Llevo haciendo esto, creo que en marzo cumpliré 14 años. He estado en esto por mucho tiempo. MLW me dio mi oportunidad, especialmente después de mi lesión en el hombro. Honestamente, creo que The Bloodline en WWE es por lo que estamos en la cima y por lo que estoy creciendo. Jacob también se está convirtiendo en una estrella más grande. Mira a Sefa, que ahora es Solo. Lo acaban de subir directamente al elenco principal, así que creo que The Bloodline fue de gran ayuda para toda la familia».

«Sí lo creo. Dicen que siempre tienes que hacerlo. Cuando llega el momento, simplemente sales y brillas, y creo que ha llegado el momento para mí. Soy más maduro de lo que era cuando empecé. Solo quería hacer todas estas acrobacias, y nada tenía sentido. Ahora, he comenzado a aprender y a escuchar a toda mi familia, e incluso a otros tipos, como Tommy Dreamer, que me ayudó mucho en mi carrera».

«Sí me veo en ello, pero con mi contrato de MLW, no me veo en ello [risas]. Me encantaría estar en ello. Quiero ser parte de… hombre, desde que trajeron a Solo, pensé que podría haber sido parte de ello con él. Creo que Jacob podría ser una gran estrella allí. Hay muchos de nosotros allí. Especialmente porque se llama The Bloodline, siento que necesitamos a todos los miembros de la familia allí«.