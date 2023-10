El ex campeón de los pesos pesados de la UFC Francis Ngannou dio la campanada en su primera incursión en el cuadrilátero de boxeo el pasado sábado en Arabia Saudí.

Nueve meses después de su controvertida decisión de abandonar el mayor escenario de las artes marciales mixtas por una larga disputa contractual y bajo una nube de incertidumbre, Ngannou reivindicó su elección de carrera compartiendo ring con Tyson Fury.

La pareja se enfrentó en el Kingdom Arena de Riad el 28 de octubre, y la mayoría esperaba una noche cómoda en la oficina para el titular indiscutible del CMB. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Contra los pronósticos y las posibilidades de victoria que muchos le daban, «El Depredador» ofreció una impresionante exhibición de boxeo camino de las tarjetas de puntuación tras 10 asaltos de acción, en los que incluso consiguió un derribo.

Aunque el resultado oficial no le favoreció, no cabe duda de que hay ganas de ver más a Ngannou sobre el cuadrilátero. Ese es sin duda el caso de uno de sus compañeros ex campeones de la UFC, que incluso le ha aconsejado que ponga las MMA en su retrovisor.

► Johnson quiere ver a Ngannou dejar atrás las MMA y buscar peleas con Joshua y Wilder

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, el ex titular del peso mosca de la UFC y actual campeón del peso gallo de ONE Championship, Demetrious Johnson, dio su opinión sobre el debut de Ngannou en el boxeo.

Como muchos, «Mighty Mouse» es de la opinión de que Ngannou hizo lo suficiente para merecer una monumental victoria sobre Fury. Y con eso en mente, Johnson espera ver a «The Predator» hacer del círculo cuadrado su hogar permanente.

«Francis ganó esa pelea y se veía absolutamente increíble«, dijo Johnson. «¿Qué le espera a Francis? No creo que quiera ver a Francis haciendo artes marciales mixtas. Sé que puede ser difícil de escuchar, pero no veo por qué PFL no puede hacer boxeo. ¿Por qué PFL no hace boxeo? Tienes una de las mayores estrellas del boxeo en este momento, Francis, que acaba de vencer al indiscutible campeón mundial de los pesos pesados, Tyson Fury.

«Quiero ver a Francis boxear. No quiero verle hacer artes marciales mixtas«, continuó Johnson. «Le hemos visto hacer artes marciales mixtas. Ha vencido a los mejores del mundo en artes marciales mixtas. Ha sido campeón del mundo. No le queda nada por hacer en ese deporte. Quiero verlo hacer boxeo. Él va a hacer mucho dinero en el boxeo. Podría luchar contra Anthony Joshua. Podría pelear con Deontay Wilder. Las puertas se acaban de abrir».

Sin embargo, Ngannou parece tener otros pensamientos. Tras el combate contra Fury, el camerunés manifestó su intención de regresar a la jaula para debutar en la PFL a principios del año que viene, un plan que fue suscrito por el entrenador jefe de Xtreme Couture, Eric Nicksick.

Pero además de sus ambiciones en las MMA, «The Predator» ha insistido en que su carrera boxística no ha hecho más que empezar.