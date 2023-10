AJ Lee y Bayley se reúnen a 10 años de su única lucha en WWE

Ya no tenemos tantas ocasiones de hablar de AJ Lee. De hecho, la última, hace casi tres meses, fue para confirmar que íbamos a tener todavía menos oportunidades, pues nos hacíamos eco de su adiós a WOW: «A medida que mi contrato de temporada con WOW llega a su fin, quiero agradecer a las mujeres por recibirme en su vestuario, nuestras charlas sobre cabello y maquillaje, y por inspirarme constantemente con su arduo trabajo, talento y genuina camaradería. ¡Intentaré regresar y participar nuevamente en el futuro! […]».

► AJ Lee y Bayley se reúnen

Pero aprovechamos cada vez que podemos pues se echa mucho de menos a The Crazy Chick en la lucha libre, además de que era una luchadora muy querida por todos. Hoy volvemos con ella para verla reunida con Bayley. Tampoco hemos hablado mucho nunca de las dos juntas puesto que si bien fueron compañeras en WWE durante algunos años y también amigas, fuera de la empresa no acostumbran a llamar la atención y dentro de ella solo tuvieron un combate. Este fue durante el NXT del 11 de julio de 2013, en el que AJ Lee retuvo el Campeonato de las Divas ante The Role Model.

En aquella época en que lucharon, AJ Lee estaba cerca de abandonar la compañía, aunque entonces nadie lo sabía, lo único que estaba claro es que era una de las estrellas de la misma, mientras que Bayley estaba aprendiendo como Superestrella en desarrollo, preparándose para convertirse en una de las mujeres más grandes de todos los tiempos en WWE. Qué tan grande sería que la exluchadora volviera para que ambas tuvieran una rivalidad.

Pero seguramente no sea ese el motivo por el que volvemos a hablar de AJ Lee en SÚPER LUCHAS. Aún así, habrá una próxima.