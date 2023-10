Antes de unirse a WWE NXT, Carmelo Hayes, como Christian Casanova, se estaba haciendo un nombre en la escena independiente, luchando en GCW, Beyond o incluso ROH. De aquella época (2014–2021) estuvo hablando recientemente con Chris Van Vliet.

► Al llegar a NXT

«Por supuesto, cuando entré por primera vez, fue justo al final de la era de negro y dorado. Así que era un estilo de trabajo muy intenso. Y al entrar en 2.0, era mucho más basado en personajes. Y me di cuenta de que tenía que combinar lo mejor de ambos mundos. No es que fuera un superpersonaje en la escena independiente. Pero entendí lo que se necesita para hacer televisión, lucha, entretenimiento, World Wrestling Entertainment, lo entendí y me di cuenta de que tienes que tener un equilibrio igual de trabajo de calidad y valor de entretenimiento. Creo que eso me ayudó a destacar. Y todavía estoy aprendiendo hasta el día de hoy.»

► El nombre Christian Casanova

«Fui a hacer una prueba porque un amigo me lo dijo. Y me encantaba la lucha libre. Para ser honesto, no estaba prestando mucha atención a la WWE en ese momento. Tenía unos 18 o 19 años. Y él me dijo, ven y haz este campamento de un día, nos encantaba la lucha libre de niños. Y quise hacerlo porque siempre quise ser luchador. Pero parecía estar fuera de mi alcance. ¿Me entiendes? Simplemente no sabía cómo entrar en ello. No sabía cómo hacerlo. Y yo era pequeño. Así que pensé, es solo que, ya sabes, no soy como estos tipos. Pero fuimos y, ya sabes, teníamos que hacer una promo, necesitaba un nombre. Recuerdo que pensé, mi nombre es Christian, mi nombre real es Christian. Y pensé en Casanova. Y pensé que sonaba elegante, así que lo acepté. Nunca olvidaré mi primer show. Uno de los bookers dijo: ‘Oh, ese es un nombre horrible, lo vamos a cambiar’. Pero nunca cambió, lo mantuve.»

Kris Statlander no sells Christian Casanova's (Carmelo Hayes) low blow, but he still gets the better of her. pic.twitter.com/V9lu4KPixv — Wrestle Media (@Wrestle__Media) July 13, 2023

► El nombre Carmelo Hayes

«Claro, fue simplemente entender que la evolución es necesaria en la lucha libre en general, en este negocio. Yo como persona, la mejor parte de ello fue que fui un niño en el negocio y crecí a través de la lucha libre, y tuve que evolucionar debido a mis circunstancias y mis experiencias y vi mi evolución como ser humano, así como luchador, y eso transformó todo lo de Carmelo. Obviamente, sabes cómo funciona eso. Cuando te contratan en NXT, no vas a conservar el mismo nombre. Así que estaba pensando en nombres que fueran familiares y que la gente pudiera reconocer, pero que no fueran nombres muy comunes. Pensé en deportes y en música y en la cultura pop. Y simplemente recuerdo que Carmelo fue uno de los muchos nombres que propuse. El nombre Hayes era como purple haze. Recuerdo que la conversación fue con Hunter. A lo mejor pensé que podría ser un poco demasiado llamativo con el ‘haze’, por lo que lo cambiaron a Michael Hayes. Así que fue como funciona, les das un par de nombres y luego los combinan en un generador de nombres, es cierto. Pero ahora me encanta mi nombre.»