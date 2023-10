La nostalgia puede ser un arma de doble filo. Apenas dos semanas antes de que el mundo se quedara en «stand-by» por la pandemia de coronavirus, Impact Wrestling quiso realizar un acto de nostalgia con el especial televisivo TNA One Night Only, empleando sus antiguas siglas para vender el show.

En aquel señalado mes de marzo de 2020, Impact no vivía un buen momento, y se hacía lógico que de alguna manera buscara apelar a sus años de mayor mediaticidad. Pero hoy, cuando muestra su mejor estado de forma desde los inicios de la «Spike Era» (y los números acompañan), se entendería menos que recurriera a una denominación que muchos siguen asociando con Vince Russo, Hulk Hogan y Eric Bischoff y que ha hecho que arrastre una imagen de producto segundón y mediocre.

Pues bien, no sólo Impact empleará de nuevo el nombre de TNA cuando presente el próximo 13 de enero Hard To Kill, sino que lo portará de allí en adelante hasta nuevo aviso. Un «rebranding» confirmado ayer durante el epílogo de Bound For Glory.

Este autor sigue preguntándose el motivo de tal decisión, y para otros analistas, así como seguidores, que todavía anden aturdidos, Mike Johnson de PWInsider consulta a sus fuentes para hacernos entender un poco mejor todo esto.

TNA IS BACK!



TNA Wrestling RETURNS starting from Hard To Kill on January 13 LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas. pic.twitter.com/2qyaiDxvKI