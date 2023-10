Finalmente, ni CM Punk ni la calidad de los combates de Bound For Glory suponen el principal titular que ha dejado este PPV. Lo que más se comenta en estos momentos acerca de lmpact Wrestling es precisamente que ya no seguirá operando bajo la denominación de Impact Wrestling. A cambio, recuperará su tradicional nombre, TNA, de cara a 2024.

En marzo de 2020, apenas dos semanas después de que se declarara la pandemia, pero grabado a inicios de mes, Impact recuperó por una noche las siglas de TNA, para el especial televisivo One Night Only. Todo, consecuencia de una broma, pero lo anunciado ayer no parece serlo. ¿Una buena decisión, si tenemos en cuenta que Impact Wrestling arrastra precisamente el «estigma» de su pasado como TNA?

► Resultados Bound For Glory – El final de una era

[En el pre-show, Traci Brooks, Mike Tenay y Don West fueron incluidos en el Salón de la Fama de Impact/TNA]

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Chris Sabin (c) derrotó a KENTA para retener el título .

. MONSTER’S BALL: PCO derrotó a Moose, Rhino y Steve Maclin . El frankenstein francocanadiense acabó con chinchetas hasta en la cabeza y con un Swanton sobre Rhino y Moose, para endosarle al segundo la cuenta de tres, tuvo la que quizás sea su última victoria dentro de la empresa.

. El frankenstein francocanadiense acabó con chinchetas hasta en la cabeza y con un Swanton sobre Rhino y Moose, para endosarle al segundo la cuenta de tres, tuvo la que quizás sea su última victoria dentro de la empresa. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS IMPACT: ABC derrotaron a The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) (c) para ganar el título . Wentz, arrojó por error spray en la cara de Miguel, permitiendo que ABC se llevaran la victoria.

. Wentz, arrojó por error spray en la cara de Miguel, permitiendo que ABC se llevaran la victoria. Will Ospreay derrotó a Mike Bailey . Diría que su anterior duelo, en el décimo aniversario de RevPro, fue mejor, aunque este se quedara muy cerca. Ospreay y sus sagas.

. Diría que su anterior duelo, en el décimo aniversario de RevPro, fue mejor, aunque este se quedara muy cerca. Ospreay y sus sagas. CALL YOUR SHOT GAUNTLET: Jordynne Grace derrotó a Bully Ray, Matt Cardona, Kenny King, Jonathan Gresham, Eric Young, Rich Swann, Frankie Kazarian, Dirty Dango, Brian Myers, Heath Slater, Joe Hendry, Sonny Kiss, KiLynn King, Jody Threat, Gisele Shaw, Johnny Swinger, Juventud Guerrera, Eddie Edwards y Jake Something . Sonny Kiss y Juventud Guerrera ejercieron como invitados estrella del combate. Grace es la primera mujer que gana un Call Your Shot Gauntlet, y buscará el Campeonato Mundial Knockouts.

. Sonny Kiss y Juventud Guerrera ejercieron como invitados estrella del combate. Grace es la primera mujer que gana un Call Your Shot Gauntlet, y buscará el Campeonato Mundial Knockouts. CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Trinity (c) derrotó a Mickie James para retener el título . Sin sorpresas aquí. La pregunta es qué le queda ahora por hacer a James en Impact/TNA.

. Sin sorpresas aquí. La pregunta es qué le queda ahora por hacer a James en Impact/TNA. CAMPEONATO MUNDIAL IMPACT: Alex Shelley (c) derrotó a Mickie James para retener el título . Similar historia que la del Trinity vs. Mickie James, pero con distinto resultado. Shelley conservó su presea de manera limpia, algo que sí luce sorpresivo, pero que celebro, pues libró al combate de innecesarias interferencias o estratagemas rudas muy manidas. Veremos el camino que toma ahora Alexander.

. Similar historia que la del Trinity vs. Mickie James, pero con distinto resultado. Shelley conservó su presea de manera limpia, algo que sí luce sorpresivo, pero que celebro, pues libró al combate de innecesarias interferencias o estratagemas rudas muy manidas. Veremos el camino que toma ahora Alexander. En el epílogo, como comentamos, Scott D’Amore anunció el regreso de TNA.