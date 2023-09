El futuro de PCO ya no pasaría por Impact Wrestling

PCO e IMPACT! Wrestling estaban destinados a encontrarse, y el veterano gladiador se mostraba así de ilusionado por su futuro en la empresa, cuando el pasado febrero hizo estas aventuradas declaraciones bajo entrevista con Denise Salcedo.

Pero hoy, septiembre de 2023, parece que PCO ya no cree que Impact sea la compañía ideal para seguir desarrollando su arte.

El periodista Pat Laprade informa que el frankenstein francocanadiense busca dejar la otrora TNA.

BREAKING NEWS: After speaking with sources very close to the situation, I can confirm that PCO has given his notice to Impact Wrestling. His contract ends on October 30.



Real name Carl Ouellet, the veteran from Montreal had started with Impact in January 2022. pic.twitter.com/MJs8T7LalE