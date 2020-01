Impact Wrestling anuncia el regreso de TNA... por una noche

Las comparaciones son odiosas, ya lo sé. Pero si hay que considerar hoy día a una sucesora de ECW dentro del panorama luchístico «mainstream» un servidor apuntaría a Impact Wrestling. No tanto por su apuesta por lo extremo, pues los niveles de sangre de aquella extinta compañía no se ven por AXS TV. Me refiero a su capacidad de ofrecer algo rompedor: desde un producto más adulto (ahí tienen el veto de Twitch por ese trío de RVD), a su apuesta por los combates intergénero (Tessa Blanchard y su reciente coronación). Aunque ahora nos sorprenden con una noticia que rompe con esta comentada filosofía.

There's no place like home.

TNA officially returns for one night only on Friday, April 3rd at 7pm.

Tickets go on sale on Monday at 12pm EST at https://t.co/6BISigVGvG! pic.twitter.com/o19R8OVO4z

