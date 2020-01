La empresa WOWT (World of Wrestling Team) WOWT ha anunciado el segundo encuentro para su primer aniversario este próximo Sábado 21 de Marzo en el Berwyn Eagles Club en el 6308 26 ST. en Chicago, Illinois. Este segundo encuentro es parte de la nueva generación de luchadoras en Chicago, cuando Leslie La Muñeca se enfrenta a la peligrosa Lady Tigress en un choque mano a mano. Para mas información puedes buscarlos en Facebook y darle LIKE bajo WOWT OFFICIAL.



Las puertas del Berwyn Eagles Club abren desde las 6:00 de la tarde y el campanazo suena a las 7:00 en punto. Los boletos los puedes adquirir llamando al 312-508-1621 o en linea en Eventbrite.com