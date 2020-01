Se avecinan cambios para el Campeonato 24/7

Cuando se introdujo a mediados del pasado año, dentro de unos meses de absoluta decadencia creativa, un servidor apuntó que el Campeonato 24/7 podía suponer el inicio de la caída en desgracia de WWE. Por suerte, mi juicio resultó muy agorero, e incluso a posteriori alabé el divertimento que R-Truth y Drake Maverick trajeron a las pantallas (sin prejuicios, diría que una de las mejores rivalidades de 2019). Pero lo cierto es que eventualmente, estos segmentos han perdido fuelle, y hoy la atención que generan se ha visto muy mermada, a causa de una reiteración de la misma fórmula.

Motivo de que tal vez estemos ante una nueva etapa para este título. Y no en lo referido a una modificación en su diseño, sino en lo concerniente a su rol dentro del producto. Mojo Rawley lo ganó esta semana en Monday Night Raw, arrebatándoselo a R-Truth, y tras la victoria desafió a cualquier Superestrella a enfrentarlo.

Discurso trasladado a un vídeo publicado en sus redes sociales.

A statement from your 24/7 Champion. It’s time to change what the 24/7 title stands for. Catch me on @WWE #RAW Monday to see what I’m up to. pic.twitter.com/KHalwDwfCA

— Dean Muhtadi (@MojoRawleyWWE) January 16, 2020