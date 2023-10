IMPACT vuelve al origen, se llamará TNA una vez más

En un emocionante desenlace de IMPACT Bound For Glory 2023, la empresa IMPACT Wrestling anunció su retorno al nombre que alguna vez la hizo legendaria: TNA Wrestling, a partir del próximo año. Además, se confirmó que el primer evento bajo esta nueva nomenclatura será el esperado «Hard To Kill 2024».

El punto culminante de la noche se produjo durante el evento principal, en el cual Alex Shelley logró superar a Josh Alexander y mantener el Campeonato Mundial de IMPACT. Posteriormente, la empresa sorprendió a los fanáticos con un video especial que reunió a destacadas figuras como Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jordynne Grace, Eric Young, Alisha Edwars, Josh Alexander y otros luchadores.

Este grupo de estrellas se congregó en un entorno pintoresco: un lago en medio de un frondoso bosque. Fue allí donde Frankie Kazarian se sumergió en el agua para recuperar una caja de madera que ostentaba las inconfundibles letras «TNA» en su parte frontal. Al abrir la caja, una ola de momentos icónicos de la empresa se desató, culminando en una placa que proclamaba el resurgimiento de «TNA Wrestling».

TNA IS BACK!

TNA Wrestling RETURNS starting from Hard To Kill on January 13 LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas. pic.twitter.com/2qyaiDxvKI

