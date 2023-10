Eric Young se mantiene en contacto con Triple H

«[…] Personalmente, profesionalmente y, lo que es más importante para mí, moralmente, simplemente no podía seguir trabajando allí. Si eres un fanático de la lucha libre, sabes lo que está pasando. […] El contrato era fantástico y todas estas cosas, y lo que estaba destinado a hacer en el programa de televisión era excelente, pero al final, habría tenido que responder ante alguien a quien simplemente no estoy dispuesto […]». Así explicaba Eric Young su adiós a WWE. No quería trabajar con Vince McMahon.

► Triple H y Eric Young siguen hablando

En cambio, siempre tuvo una buena relación con Triple H, con quien sigue hablando, como da a conocer en Haus of Wrestling:

«Sigo teniendo una muy buena relación con Hunter; hablaba con él hace un par de días. Me encantó. La verdad es que nunca quise irme de NXT. Sabía que la plantilla principal era el destino, y ahí es donde se ganaba dinero, y ese era el objetivo final para la mayoría de las personas. Pero la verdad es que en lo más profundo de mi corazón, nunca quise irme en primer lugar. Así que sí, amé absolutamente NXT. La plantilla principal no fue la misma experiencia. Fue una experiencia muy pobre, probablemente la menos favorita de mis más de 30 años en la lucha libre.»

Un tiempo atrás, Eric Young comentaba también que con HHH a los mandos de la creatividad, como ahora, le hubiera ido distinto:

“La producción, eso fue un favor de HHH. No me estaban utilizando, me pagaban a tiempo completo, así que dijo que creo que sería bueno en eso y me pregunto: ‘¿Qué piensas de probarlo?’. Bueno, estoy allí de todos modos, así que también podría hacerlo. (Si Triple H hubiera tenido el control en ese momento) Las cosas habrían sido muy diferentes para mí. Haría cualquier cosa por él (HHH). Correría a través de una pared. Ayudarlo a esconder un cadáver (risas), lo que sea que me pida que haga. Lo respeto mucho».

Todo podría haber sido mejor: Triple H tenía planes para recuperar a Eric Young en NXT.