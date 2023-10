Adam Copeland da detalles de la creatividad de AEW

Adam Copeland, como Edge, conocía a la perfección el proceso creativo de WWE. Ahora, ¿en qué se diferencia del de AEW? De ello estuvo hablando recientemente el Hall of Famer en The Battleground Podcast. Cualquiera, especialmente quienes estamos día a día atendiendo a ambas empresas, podemos comprender que existen muchas distancias. Veamos si no cada uno de los programas de ambas empresas, Raw, NXT, Dynamite, SmackDown, Rampage, Collision, los Premium Live Events y PPVs…

► La creatividad de AEW

«Cada proceso tiene sus pros y contras, ¿verdad? Es genial estar involucrado hasta cierto punto creativamente. He tenido suerte a lo largo de los años, y en la producción, te dan cierta libertad creativa. Siempre es genial, porque como intérprete, debes poder conectar con lo que estás tratando de transmitir. Siempre he dicho que si hay algún elemento de verdad en el personaje que la persona detrás del personaje puede comprender, entonces la ficción debe seguir esa verdad, y eso no cambia.

Eso siempre se trata de la misma manera, pero es agradable sentarse y pensar, ‘Ok, ¿cómo podría desarrollarse esta historia?’ y estar muy, muy involucrado en eso, estar involucrado semana a semana, eso se vuelve más posible. No es fácil aparecer cada pocos meses, se convierte en un proceso complicado estar involucrado de manera creativa cuando apareces de vez en cuando de esa manera.»

E incluso en WWE ha cambiado ahora que Triple H es el dueño absoluto de la creatividad. Mientras, en AEW lo es Tony Khan desde el inicio. Sería interesante descubrir qué haría otra persona con el elenco y todas las capacidades All Elites. Y comparando a ambas compañías, hablando de la reciente disputa NXT vs. Dynamite, Chris Jericho comentaba recientemente que si bien la marca amarilla fue la vencedora en los ratings, no ganaron por tanto y ellos, con el especial Title Tuesday, dieron un mejor show.

