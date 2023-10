Se celebran otros shows, como la tercera jornada de Raising An Army Memorial Series de AJPW, la British J Cup de RevPro, o AEW Collision. Pero este fin de semana es por derecho propio cosa de Impact Wrestling, que realiza su magno evento, Bound For Glory.

Esta edición del tradicional PPV presenta un «hype» inédito en años, pues aparte del runrún sobre la (ilusoria) firma de CM Punk con Impact, verá la implicación competitiva de Will Ospreay, en duelo contra Mike Bailey. Prometedor choque (ya realizado anteriormente), que vendrá a extender la gran dinámica de «The Assassin» durante 2023, confirmándolo como el mejor del mundo entre las doce cuerdas.

Y otro plus en su consideración pasa por el hecho de que esa maestría no se limita a una empresa. Ospreay tiene contrato (hasta febrero) con NJPW, pero también sobresale en AEW, la escena independiente e incluso pudo luchar en NOAH para el combate de retiro de su ídolo Naomichi Marufuji.

Hoy y el próximo fin de semana, Ospreay hará lo propio en Impact Wrestling, y bajo entrevista con Sports Ilustrated, «The Assassin» explica lo que esto supone para sus aspiraciones, elogiando de paso la calidad de Mike Bailey.

«Volver a Impact es una oportunidad de probarme. La gente proclama cada semana en televisión que es la mejor del mundo, pero yo estoy en todas partes del mundo . Voy a todas partes. Solamente este año he estado en el Tokyo Dome para Wrestle Kingdom , el mayor evento de New Japan. He estado en All In , el mayor evento de AEW, y ahora voy a estar en Bound For Glory de Impact Wrestling.

The Aerial Assassin, @WillOspreay, takes on the innovative sensation, @SpeedballBailey. Watch the epic showdown at #BoundForGlory LIVE THIS SATURDAY, October 21st at 8pm ET from Cicero Stadium!



Order on FITE: https://t.co/g3K7qqfQZ4 pic.twitter.com/BE5rbhEkSo