Impact Wrestling y CM Punk hubieran lucido compatibles una década atrás, cuando todavía la por entonces TNA guardaba un estatus mediático considerable como alternativa a WWE. Pero actualmente, el escenario de un CM Punk firmando con Impact resulta poco menos que ilusorio.

Con todo, supimos vía Ibou de Wrestlepurist que la compañía de Anthem Sports & Entertainment ya le ha ofrecido un contrato al «Best in the World», quien, recordemos, aún tendría que esperar casi un mes para poder luchar, tras ser despedido de AEW a inicios de septiembre.

Por tanto, no se contempla un hipotético debut del chicagüense hoy en Bound For Glory, cuando este PPV tenga lugar sobre el área de Chicago. Aunque no cesará tal runrún, alimentado por la más reciente información que conocemos al respecto de CM Punk. Si bien tiene como protagonista a Ace Steel, su inseparable amigo.

Según Mike Johnson de PWInsider, Bound For Glory contaría con la presencia de Steel tras bambalinas.

¿Estamos ante una estrategia para atraer así a CM Punk? No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, aunque pueda pensarse en un nexo Steel-Impact por el pasado de este en el producto.

Como dije, Bound For Glory 2023 se celebra hoy sobre el área de Chicago, concretamente desde el Cicero Stadium de Cicero (Illinois, EEUU). Les recuerdo el cartel del show.

#BoundForGlory on October 21 LIVE on PPV from Cicero Stadium in Chicago is one of the most STACKED events in IMPACT history, including Mike Tenay, Don West and @TheTraciBrooks being inducted to the IMPACT Hall of Fame on #CountdownToBoundForGlory.



