Bianca Belair señala a su oponente favorita en WWE

Bianca Belair volvió a la acción de WWE después de un tiempo ausente. Para retomar historias e iniciar nuevas. De momento, ha ayudado a Charlotte Flair contra Damage CTRL después de que IYO SKY retuviera el Campeonato Femenil ante The Queen con ayuda de Bayley y Dakota Kai. Todavía no se ha confirmado la lucha por este título para Crown Jewel -si es que el mismo se defiende en el Premium Live Event– pero puede que haya una revancha de la triple amenaza de SummerSlam.

► La rival preferida de Bianca Belair

Dicho esto, es una incógnita qué caminos va a tomar The EST of WWE en este nuevo capítulo de su carrera, no solo porque ha vuelto tras alejarse de las cuerdas varios meses, sino porque no es la monarca. Lo veremos con el paso del tiempo. Mientras, nos detenemos a conocer quién ha sido su oponente favorita hasta la fecha. Se encuentra entre las mencionadas y a nadie le va a sorprender habida cuenta de lo ocurrido entre ellas. Hablando en Baby, This Is Keke Palmer, apuntaba a The Role Model.

«Mi persona favorita con la que luchar es Bayley. Diría que es la que arroja más llaves inglesas por ahí, pero son llaves inglesas divertidas.»

«[Estarás] en medio de luchar contra Bayley, ella saltará del ring y agarrará el micrófono y comenzará a hablar de todos en la multitud. Agarrará un cartel y lo rasgará y lo arrojará al ring. Estás como, ‘Espera, ¿qué está pasando?’ De alguna manera, tienes que seguirle el juego.»

Bianca Belair y Bayley han compartido cuadrilátero en 65 ocasiones, entre las cuales encontramos 22 manos a mano. También una ardiente rivalidad tanto por el Campeonato Femenil SmackDown como por el Campeonato Femenil Raw que actualmente no existen. Precisamente, en la edición del evento de Arabia Saudí de 2022 se enfrentaron en un combate Last Woman Standing por el entonces título de la marca roja, reteniendo nuevamente Belair, a la que destronó la actual campeona, SKY.