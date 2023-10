Torrie Wilson sigue: «Rhea Ripley, te quiero mucho»

«Si pudiera enfrentarme a alguien hoy en día, estoy un poco obsesionada con Rhea Ripley, pero ella me aplastaría, aunque al menos sería divertido.» Torrie Wilson decía esto recientemente. Pero no le daba tiempo a ilusionar a los fans porque también apuntaba: «Cuando Trish regresó, vi mucho de eso y recuerdo haberle enviado mensajes de texto varias veces. Le dije: ‘No sé cómo estás haciendo esto. Bien por ti’. Pero no tengo ningún deseo de volver a eso […]».

21 years ago today: Torrie Wilson defeated Nidia in the main event of WWE Velocity. pic.twitter.com/LRnxB9Bgfz — Brie’s Acting Coach (@BACStratus_) October 26, 2023

► Torrie Wilson insiste con Rhea Ripley

No obstante, la WWE Hall of Famer sigue insistiendo en la Campeona Mundial de WWE haciendo una promo en su reciente entrevista en Sportskeeda WrestleBinge en la que dice que si compartieran un cuadrilátero no necesitaría golpearla mucho pues rápidamente se dejaría inmovilizar.

«Rhea, voy a entrar en ese ring y estaré lista para darte una buena paliza, ya sabes a lo que me refiero. Solo necesitará un movimiento. Un pequeño bofetón en la cara, y caeré. Sé que me superas, pero sabes qué, estoy tan obsesionada contigo que te permitiré inmovilizarme. Te permitiré patearme el trasero de forma gratuita. ¿Vale? Ese es mi discurso sobre ti. Es un discurso horrible, pero te quiero mucho.»

Además, Wilson también habla de unirse a The Judgment Day:

«Tienes que quererlos de cierta manera. Tendría que convertirme en un villana, pero a veces tienes que hacerlo.»

La verdad es que sería interesante ver qué pasaría con las dos cara a cara en WWE pero realmente no parece probable que suceda. De todas maneras, veremos si esto tiene continuación de alguna manera.

Mientras, Rhea Ripley ultima los preparativos para exponer el Campeonato Mundial Femenil de WWE en Crown Jewel 2023 este próximo sábado en un combate de cinco luchadoras, disputando la defensa más difícil que ha tenido hasta ahora. ¿Continuará reinando Mami?

Are the odds in the favor of @RheaRipley_WWE this Saturday at #WWECrownJewel? pic.twitter.com/En8Xe7PnWi — WWE (@WWE) October 31, 2023