¿Volverá Torrie Wilson a luchar en WWE?

La última vez que vimos a Torrie Wilson en un ring fue durante la batalla campal de Royal Rumble 2021. Aparte de la nostalgia, su participación allí no trascendió mucho, ya que entró como número 17 y fue eliminada rápidamente por Shayna Baszler sin haber sacado a nadie por encima de la tercera cuerda. Antes de esa aparición, Wilson participó en una batalla campal de 20 mujeres en el PPV Evolution 2018, ingresando al combate en el puesto número 5 antes de ser rápidamente eliminada por el dúo de Mandy Rose y Sonya Deville; además, fue participante del primer Royal Rumble femenil de la historia, que se llevó a cabo en el 2018.

► Torrie Wilson no tiene interés en volver a un ring

Los recientes regresos al ring de Trish Stratus y Lita no necesariamente han inspirado a Torrie Wilson a seguir los pasos de sus compañeras del Salón de la Fama WWE, a pesar de haber trabajado en varias batallas campales desde su último combate individual contra Victoria en noviembre de 2007. En una entrevista reciente en el podcast Busted Open, Wilson explicó por qué no tiene «ningún deseo» de regresar al cuadrilátero casi 16 años después de su último combate.

«Cuando Trish regresó, vi mucho de eso y recuerdo haberle enviado mensajes de texto varias veces. Le dije: ‘No sé cómo estás haciendo esto. Bien por ti’. Pero no tengo ningún deseo de volver a eso. Y casi puedo sentir la angustia… no sería tan simple porque no querría regresar a menos que fuera a demostrar que soy un atleta, lo que incluiría tomar muchos más golpes, y practicar y ‘NXT’. No sé si le voy a hacer eso a mi cuerpo».