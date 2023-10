Torrie Wilson: «Estoy obsesionada con Rhea Ripley»

La última vez que vimos a Torrie Wilson en un encordado fue durante la batalla real de WWE Royal Rumble 2021. No tuvo una gran participación, entró como número 17 y fue eliminada como 11 sin haber sacado a nadie por encima de la tercera cuerda en menos de cuatro minutos. En realidad, sus cuatro últimos combates fueron en battle royales, incluyendo la de 20 mujeres de Evolution en 2018, la del Rumble del mismo año y la Miss WrestleMania de la edición 25 en 2009 del Premium Live Event más grande de todos.

► La obsesión de Torrie Wilson

Para encontrar su último mano a mano tenemos que irnos hasta el SmackDown del 20 de noviembre de 2007, cuando venció a Victoria. Ha llovido mucho desde entonces y la verdad es que, para una lucha o para otra, no hemos tenido novedades en estos dos años acerca de si la exluchadora podría volver a la acción. Al menos hasta ahora.

Durante un reciente evento virtual firma de autógrafos en K+S WrestleFest, Torrie Wilson expresó su deseo de verse las caras con Rhea Ripley, la actual Campeona Mundial. No parece decirlo demasiado convencida de que realmente va a ocurrir pero igualmente pone la idea sobre la mesa. A ver en qué puede transformarse próximamente.

«Si pudiera enfrentarme a alguien hoy en día, estoy un poco obsesionada con Rhea Ripley, pero ella me aplastaría, aunque al menos sería divertido.»

A modo de curiosidad, cuando Torrie Wilson tuvo aquel último mano a mano, Rhea Ripley no había iniciado todavía su carrera en la lucha libre profesional, pues esto no ocurrió hasta 2013. En cambio, sí que compartieron el cuadrilátero en esa última batalla real de Royal Rumble dos años atrás, y The Nightmare tuvo una gran participación a pesar de no ganar, pues entró como número 14 y fue la última eliminada después de sacar del ring a 7 rivales en 39 minutos.

