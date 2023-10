Chris Jericho: «Tony Khan puede hacer lo que quiera»

«[…] Sabe que es una plataforma donde puede expresar su opinión, promocionar su producto y la gente lo verá. […]Eso es lo que ha estado haciendo en los últimos días, acaparando titulares. Pero al final del día, la audiencia de Internet, de la que AEW depende en gran medida, leerá esos titulares y es muy probable que sintonicen el programa solo porque se está hablando de él. Los sitios web de lucha libre recogerán todos estos tweets llamativos de Tony Khan.» Así abordaba recientemente Matt Hardy los polémicos tweets de Tony Khan contra WWE.

► Los tweets de Tony Khan

Entre las muchas reacciones que dichas publicaciones están suscitando desde fuera de la empresa, continuaremos dentro de ella para conocer el punto de vista de otro luchador de AEW: Chris Jericho. Mientras hablaba recientemente en The Messenger le preguntaron a The Ocho por la controversia de su jefe y él comentó lo siguiente:

«Apren​​dí hace años que los jefes son jefes y los multimillonarios son multimillonarios. He estado trabajando para multimillonarios durante 25 años. En este punto, no puedes controlar a Tony Khan. Él hará lo que quiera y que Dios lo bendiga. Él creó esta empresa. Él la dirige. Además, creció en la era de las redes sociales. No le diré que deje su teléfono, porque él es mi jefe. Di lo que quieras. Lo que sea. Creo que sería peor si dijera esas cosas porque no soy el jefe, ¿sabes?».

Jericho concluyó de manera categórica: «Tony Khan es el propietario de AEW. Puede hacer lo que quiera. No le diré que no.»

