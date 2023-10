Rhea Ripley revela el origen de su nombre en WWE

El nombre de Rhea Ripley es uno de los que más suena actualmente en WWE. Por distintos motivos, que van desde que es la Campeona Mundial, aunque sin el título también es una de las luchadoras más importantes de la compañía, hasta su posición en The Judgment Day, facción que en sí misma también acapara buena parte de los titulares. The Nightmare está en su mejor momento como Superestrella. Y aún así todavía quedan cosas que los fanáticos no saben sobre ella.

► El origen de Rhea Ripley

Por ejemplo, ¿quién conoce el origen de su nombre luchístico? Ahora vamos a desvelarlo. A través de las recientes declaraciones de la gladiadora en Allan & Carly. Siempre es interesante conocer las historias que se esconden detrás de las WWE Superstars. Aunque en el caso del apellido de la campeona puede que muchos sean capaces de adivinar de donde viene pues está inspirado en el de un personaje cinematográfico legendario. Y el nombre, a una diosa.

«En realidad, no tiene nada que ver con eso. Pero es gracioso porque cada vez que publico una foto, eso es lo que la gente escribe, como ‘Rhea Ripped-Ly’. Pero en realidad lo saqué de la película ‘Aliens‘. Busqué nombres de mujeres fuertes y Rhea era el nombre de una diosa, y Ripley era la protagonista de Aliens. Pensé, ‘Suena genial juntarlos’.»

Cuando habla de ‘Aliens’ no se refiere a la primera película sino a la segunda, titulada también ‘Aliens: el regreso’. Si no la has visto…

Alien es un organismo perfecto, una máquina de matar cuya superioridad física sólo puede competir con su agresividad. La oficial Ripley y la tripulación de la nave “Nostromo” se habían enfrentado, en el pasado, a esa monstruosa criatura. Y sólo Ripley sobrevivió a la masacre. Después de vagar por el espacio durante varios años, Ripley fue rescatada. Durante ese tiempo, el planeta de Alien ha sido colonizado. Pero, de repente, se pierde la comunicación con la colonia y, para investigar los motivos, se envía una expedición de marines espaciales, capitaneados por Ripley. Allí les esperan miles de espeluznantes criaturas. Alien se ha reproducido y esta vez la lucha es por la supervivencia de la Humanidad.