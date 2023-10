Booker T: «Si CM Punk va a algún sitio, será a TNA»

No se sabe si CM Punk tendrá o no futuro luchístico tras su despido de AEW pero si lo tiene Booker T considerá que será en TNA. Así lo expone en su pódcast, The Hall of Fame. Cualquiera pensaría que esta empresa sería la más adecuada para el Best in the World. Incluso mi compañero Rafael Indi propuso recientemente cinco oponentes para él en la misma.

► El futuro de CM Punk

«Lo veo de la siguiente manera. Si CM Punk fuera a ir a IMPACT Wrestling y formar parte de ese equipo, creo que definitivamente podría funcionar. Realmente lo creo. Hay muchos jóvenes talentosos allá, al igual que en AEW, que podrían aprender y tal vez buscar la guía de CM Punk. No lo sé. No sé cómo funcionará ni nada de eso. Pero así es como veo eso. Una cosa de la que también pienso con CM Punk yendo a IMPACT Wrestling, a diferencia de AEW y WWE, su lucha estaría más en el centro de atención. Solo porque son multitudes más pequeñas, todo se verá. No podrás ocultar nada en un lugar así. Una cosa sobre envejecer es que perderás un paso. Así es como es. Creo que sería mucho más notorio. Estarías observando el trabajo de CM Punk mucho más que cualquier otra cosa fuera de lo que haría en TNA. Hablo de promos, hablo de ángulos. Estarás mirando su trabajo más que cualquier otra cosa, creo. Creo que es una posición en la que no querría ponerme«.

«CM Punk es alguien que, todavía siento que tiene mucho valor para una de estas compañías, realmente lo creo. No estoy diciendo que TNA sea un pez pequeño ni nada. No creo que se trate del tamaño de la compañía ni nada por el estilo. Creo que se trata del legado que CM Punk quiere dejar en el negocio, más que nada. Creo que la salida de WWE no fue bonita. No creo que la salida de AEW haya sido agradable ni nada por el estilo. Poder alejarse de esto y mirarlo con buenos recuerdos… no tienes la oportunidad de rehacer esto. Esto es todo. Uno podría decir: ‘Bueno, podría ir a Japón’. Recuerdo a MVP, y él mismo te dirá esto, MVP antes de dejar WWE. Él decía: ‘Hombre, mi sueño es ir a trabajar en Japón. No puedo esperar. Me encanta ese estilo’. Le dije a MVP: ‘Hermano, es muy diferente trabajar en Japón a los 25 que a los 35’. No entendió lo que quería decir hasta que fue allá. Cuando lo hizo, ¿cuántas giras hizo? Una. Eso fue todo. No quieres terminar tu carrera allá. Quieres terminar tu carrera aquí, en los buenos Estados Unidos de América. Eso es lo que quieres hacer. Así que siento que si [Punk] fuera a ir a TNA, definitivamente podría reconstruir esa confianza con la gente, más que nada. Creo que eso es lo que la gente va a recordar de CM Punk, más que nada. No serán los combates, no será el momento de la Pipebomb».

«CM Punk tiene sus formas, y muchas veces, desde afuera, quiere que todo esté a su favor. Solo digo eso por lo que he visto más que nada. No quiero sentarme aquí y criticar a CM Punk ni nada por el estilo. Estoy tratando de decir algo agradable acerca de lo que CM Punk tiene la oportunidad de hacer. Al igual que dije cuando llegó a AEW. Lo primero que dije cuando Punk llegó a AEW, antes de todos los problemas, antes de todo el tumulto, dije que Punk está en una posición de poder, en una posición de confianza. Está en una posición en la que estos jóvenes pueden acudir a él en busca de orientación y consejo. Pero también dije que tendrá que bajar a su nivel para que puedan subir al suyo».

«TNA será el lugar. Si va a aterrizar en algún lugar, TNA será el lugar. Realmente siento que TNA podría usar el impulso. Los ojos de la gente estarán en TNA. Además, realmente tendrás la oportunidad de ver el poder estelar de CM Punk, si la aguja se mueve para TNA, si TNA puede volver a la carrera. Porque en este momento, están en tercer lugar y muy atrás. Pero imagina si los números de TNA pudieran empezar a competir con AEW. Entonces la gente comenzará a decir: ‘¿Tony Khan cometió un error?’ Eso es lo que sucederá«.

