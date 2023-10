Con Survivor Series 2023 acercándose una de las cuestiones más comentadas es si CM Punk hará entonces su retorno a la WWE. Para algunos. Otros lo ven imposible, no solo su aparición en el Premium Live Event sino que vuelva a la compañía. La verdad es que todo puede suceder en este loco mundo que llamamos lucha libre profesional. Habrá informes, rumores, deseos, especulaciones, burlas… Pero al final tendremos que esperar hasta el evento del 25 de noviembre.

No te pierdas nada: La situación entre CM Punk y WWE a día de hoy.

► CM Punk habla de Survivor Series

Y mientras en SÚPER LUCHAS vamos a estar hablando de absolutamente todo lo que pase en cuanto al mismo o al Best in the World, por supuesto. Y lo que nos ocupa ahora son las recientes declaraciones del luchador en 670 The Score in Chicago cuando le preguntaron directamente si va a estar en Survivor Series, que, debemos señalar, se celebrará en su ciudad natal, Chicago, de ahí tanta expectación.

Después de una larga pausa, el exAEW dijo: «¿Están preguntando si voy a estar allí? Creo que está agotado. Creo que las entradas son difíciles de conseguir«.

Cuando le preguntaron si volvería a luchar en la WWE, Punk dijo: «No quiero desilusionar a nadie. Estoy simplemente en casa disfrutando de este hermoso clima de Chicago. Tengo una lesión en la familia. Mi perro [Larry] se lastimó la pata. Literalmente estoy pasando mi tiempo con él. Sé que suena loco, pero él es como mi hijo, y lo cuido y lo trato como tal. Todo se ha detenido. Tengo la suerte de poder tomarme un tiempo de todo. He cancelado compromisos que tenía próximamente. Viajar es difícil. Es complicado dejarlo aquí con mi esposa April [AJ Lee]. Si estamos los dos aquí cuidándolo, es más fácil».

Vale, sabemos qué está haciendo actualmente, que, como siempre, le gusta bromear, pero ni confirma ni desmiente, como era de esperar. Podría decir: no, no estaré en Survivor Series. Muchos no lo creerían, pero al menos sería claro (en caso de que fuera verdad). Así que que cada uno se tome como quiera estas palabras de CM Punk. Eso sí, le enviamos nuestros mejores deseos a Larry. Seguro que para el 25 de noviembre está perfectamente y le encantará acompañar a su padre en su vuelta a WWE.