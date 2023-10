CJ Perry resalta cuáles cree que son sus fortalezas

Los fans de la lucha libre, en especial los de WWE, conocen bien a CJ Perry, conocida en su exempresa como Lana. Ahora, para ella, ¿cuáles son sus fortalezas? De ello también estuvo hablando la ahora manager en AEW -todavía no he tenido ocasión de mostrar demasiado como All Elite– con Chris Van Vliet.

► Las fortalezas de CJ Perry

«Habla rápido [risas]. Es [un personaje diferente], sin lugar a dudas. Me gusta verlo como un personaje diferente porque es un programa de televisión diferente, y también, con todo, no se puede comparar un programa de CW como ‘Riverdale’ con ‘Grey’s Anatomy’, el programa de Shonda Rhimes en ABC. Estas cadenas diferentes tienen una base de fans diferente por una razón. Una puede tener más elementos de relaciones, mientras que otra puede ser más procedural. Así que creo que así es también en la lucha libre.

«AEW se centra mucho más en las luchas, mientras que WWE se enfoca más en el entretenimiento. En mi opinión, ambos deberían basarse en la narración de historias, porque como seres humanos, todos nos conectamos con las historias. No importa si se trata de lucha libre, TikTok, sentarse junto al fuego o música country. Así que creo que es importante, pero si WWE quiere centrarse en las relaciones y en elementos más ligeros y entretenidos, AEW se centra en las luchas, pero aún necesitamos historias, y creo que mi fortaleza es la narración de historias y realmente pensar en todos esos pequeños detalles y conectar con la gente«.

