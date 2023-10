CJ Perry recuerda la WWE: «El escándalo vende»

CJ Perry echa la vista atrás a sus tiempos como Lana en WWE para contar que descubrió allí que el escándalo vende y que hizo mucho dinero para la compañía. Ello en su reciente entrevista con Fightful. ¿En qué sentido? La ahora manager de AEW habla de su historia con Bobby Lashley, cuando ambos se unieron como pareja sentimental contra Miro, Rusev en aquella época.

► La historia Lana-Bobby Lashley

«Ya sea Tony Khan o Vince, al final del día, son los directores, los productores y los ejecutivos de esta historia. Es al menos $100,000 por minuto que están en la televisión, tal vez más en este momento. Pero recuerdo que en 2020 escuché, creo que de TJ y Nattie, que Vince dijo que eran $100,000 por minuto para estar en USA. Así que creo, nuevamente, aquí es donde entra en juego el negocio feroz. ¿Vales esos $100,000 por minuto? Esto es un negocio al final del día. Entonces, Vince pensó que era buen negocio. Sería ingenuo de nuestra parte pensar que él no sabe lo que está haciendo. Sí, somos más jóvenes y tenemos una opinión juvenil para aportar, pero él tiene años de experiencia.

«Mira, me consiguió el contrato más grande que he tenido en mi vida y estoy muy agradecida por eso. Creo que, nuevamente, lo que me enseñó la historia de Bobby Lashley es que el escándalo vende. Entonces, no importa, todavía vende. A la gente puede que no le guste, pero aún así hicimos ganar mucho dinero a la WWE. Nuestros videos en YouTube les hicieron ganar mucho dinero. Esto es un negocio al final del día. Si no se traduce en ventas, suscripciones, venta de boletos, todo eso, audiencia, ¿a quién le importa? Soy talento contratado. Somos narradores de historias. Todos sabemos que ha habido un montón…»

«Es una locura. Es una locura. Las historias de relaciones realmente venden. Sé que no es necesariamente el estilo de historia de AEW allí, y creo que es genial cómo difiere. Pero todos pueden relacionarse con eso. La mayoría de las personas han estado enamoradas en algún momento, han tenido desamor, tal vez han terminado una relación, han sido traicionadas. Así que creo que todos pueden relacionarse con eso. También creo que es realmente relatable, la fluidez de género en este momento. Especialmente con los Millennials y la Generación Z específicamente. Así que creo que realmente resonó con esa historia. Cuando me la propusieron, dije: ‘Oh, esto tiene total sentido’. Me identifiqué con eso. Así que me pareció un poco ofensivo que a todos les pareciera tan ofensivo.»

«Totalmente. Ojalá hubieran hecho un seguimiento más profundo, pero nuevamente, no soy la productora del programa y ese no es mi trabajo. Me encantaría ser la productora del programa en el futuro. O tal vez seré Larry, el productor digital de AEW. Quiero producir y me encanta eso. Nuevamente, lo tomo como que soy talento contratado.»