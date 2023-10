Randy Orton podría estar de vuelta en Survivor Series

Randy Orton no ha aparecido en pantallas desde mayo del 2022 debido a sus problemas de espalda, lo cual motivó a “The Viper” a pasar por una cirugía de fusión de espalda tras llevar varios años acumulando dolencias en esa zona del cuerpo, probablemente debido a que los RKO le han pasado factura. Su padre,“Cowboy” Bob Orton, mencionó anteriormente que existe la probabilidad de que no vuelva a luchar, aunque «The Legend Killer» ha comenzado a entrenar, pero sin contacto físico, con la esperanza de poder llegar a retirarse en sus propios términos, cuando llegue a los 50 años de edad como él mismo mencionó anteriormente.

► Randy Orton estaría preparándose para su regreso

Al parecer, los rumores de un posible retorno de Randy Orton, Dave Meltzer señaló en el reciente Wrestling Observer Newsletter que Survivor Series 2023 es el “plazo sugerido” para el tan esperado regreso de «The Viper», confirmando un reporte previo de Fightful.

Survivor Series de WWE se llevará a cabo el sábado 25 de noviembre de 2023 en el Allstate Arena en el suburbio de Rosemont, Illinois, en Chicago, y el Universo WWE podría recibir una agradable sorpresa en el evento. Orton ha sido visto en el Performance Center, y aunque en su momento los doctores le indicaron que debería retirarse, lo cierto es que «The Viper» aún no está listo para colgar las botas.

La última vez que Randy Orton luchó en un ring fue durante un episodio de SmackDown de mayo del 2022, cuando perdió el Campeonato de Parejas Raw ante The Usos. Allí hizo equipo con Matt Riddle, quien ya no está en WWE y con quien evidentemente ya no podrá reunirse.