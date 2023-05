Randy Orton aún no tiene alta médica para volver al ring

Randy Orton ha estado ausente de las pantallas desde mediados del año pasado cuando perdió, junto a Matt Riddle, los Campeonatos de Parejas Raw frente a The Usos, en una lucha de unificación de títulos. Una lesión en la espalda es lo que ha impedido que The Viper vuelva a la acción, misma que incluyó una cirugía. Solo se sabe que está en fase de recuperación, pero sin ningún indicio de una fecha para volver al ring.

► Randy Orton no lucha desde el año pasado

El miembro del Salón de la Fama WWE y padre de Randy Orton, Bob “Cowboy” Orton, habló recientemente con Bill Apter sobre el ex Campeón Mundial y su lesión, revelando que aún no cuenta con el alta médica para volver al ring, aunque aclaró que ya está entrenando.

“Está entrenando, así que veremos qué pasa; No sé. Si siente que está listo para regresar, creo que podría hacerlo, pero nuevamente está bastante bien atendido. No creo que necesite hacerlo. Y creo que los médicos le han dicho que no lo haga. Pero Randy hará lo que Randy quiera hacer”.

Habrá que ver qué es lo que sigue para Randy Orton en los próximos meses, pero por el momento su situación es una incógnita. No fue seleccionado en el reciente WWE Draft, por lo que tampoco se anticipa que vuelva pronto. En todo caso, en WWE se están tomando las cosas con calma y tomarán la decisión de dejarlo regresar cuando esté completamente recuperado.