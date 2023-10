WWE RAW 23 DE OCTUBRE 2023 — Aunque Drew McIntyre respeta a Sami Zayn, no le agrada que le haya abierto las puertas a Jey Uso debido a su pasado con The Bloodline. De acuerdo a McIntyre, la excesiva confianza de Zayn se debe, en gran medida, a que nunca ha sido campeón mundial. El canadiense, buscando demostrarle no sólo que se equivoca, sino de qué está hecho, lo retó a un mano a mano, el cual se verificará en el episodio de este lunes. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el American Airlines Center, en Dallas, Texas.

La semana pasada, Cody Rhodes y Jey Uso perdieron el Campeonato Indisputable de Parejas WWE ante Finn Bálor y Damian Priest. Este encuentro no significó el fin de la rivalidad, sino que la acrecentó más, y este lunes veremos en mano a mano a Jey Uso vs. Damian Priest.

La Campeona NXT, Becky Lynch, tendrá otra defensa a su título. En esta ocasión su retadora será Indi Hartwell.

En lucha de relevos, Alpha Academy (Chad Gable y Otis) se medirán con The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).

Además, Johnny Gargano enfrentará a Giovanni Vinci, mientras que Logan Paul reaparecerá en Raw.

WWE Raw 23 de octubre 2023

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro