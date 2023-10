CM Punk: «Los luchadores son estúpidos y egoístas»

CM Punk considera que en la lucha libre profesional debería existir una unión pero que no lo es porque los luchadores son estúpidos y egoístas. Cuando se encuentra ausente del negocio tras su despido de AEW, mientras se habla de su posible llegada a IMPACT, próximamente de nuevo TNA, o su vuelta a WWE, el Best in the World habla de ello en 670 The Score in Chicago.

► La no unión de la lucha libre

«En el mundo de la lucha profesional, sin duda, los luchadores deberían tener un sindicato. Siempre diré esto, y lo digo con todo el respeto; los luchadores nunca se sindicalizarán porque suelen ser personas algo estúpidos y egoístas. Así es la realidad. Siempre habrá alguien esperando en el horizonte que quiera lo que tienes o que, posiblemente, no quiera que tengas lo que tienes, y estará dispuesto a hacer lo que el promotor le pida por menos dinero. Es lamentable. Los luchadores rara vez se apoyan mutuamente.»

«Creo que esto se debe en parte a la falta de lugares de trabajo. En realidad, es una cuestión de disparidad salarial, una especie de lucha de clases. Cuando tu jefe es un multimillonario y no quieres hacer olas… Esto no se limita solo a la lucha, se aplica a cualquier cosa. En la mayoría de los casos, la gente prefiere mantener un perfil bajo, no buscar problemas y simplemente seguir adelante con su día a día. Para bien o para mal, la gente tiene responsabilidades financieras. Hay quienes tienen hijos, familias y deben cuidar de otras personas, y no pueden permitirse perder su empleo. Afortunadamente, yo no soy ese tipo de persona. Siempre he pensado: ‘No necesito el dinero. Esto está mal y tengo la responsabilidad de decir que está mal’. En mi opinión, mi plataforma carecería de valor si no hablara desde el corazón sobre asuntos que considero importantes.»

«He investigado sobre este tema, aunque quizás no tan exhaustivamente como debería si tuviera la intención de tomar medidas. Pero soy solo una persona. La fuerza radica en la unión de las personas. Para que algo así suceda, debe ser un esfuerzo de grupo. Las personas deben permanecer unidas, y lamentablemente, los luchadores suelen tener dificultades para hacerlo. Es una situación triste.»

