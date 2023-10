LA Knight está ante la mayor oportunidad de su carrera. Va a luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en Crown Jewel 2023. También la prueba más grande que ha tenido nunca. Esta situación puede llevarlo a un nivel superior, gane o no en Arabia Saudí, o deterner su impulso para siempre si no demuestra que tiene la capacidad de lidiar con los grandes escenarios. Si The Tribal Chief está donde está es porque durante una década superó cada una de las situaciones en las que estuvo.

► LA Knight vs. Roman Reigns

Dicho esto, cualquiera pensaría que lo más seguro es que Reigns retenga el título. No faltan quienes están bromeando diciendo que, por enésima ocasión, será con una interferencia de The Bloodline. No obstante, Knight considera que aún perdiendo se llevará algo consigo del campeón. Así lo expone en una reciente entrevista en Superstar Crossover el contendiente.

«La mentalidad es simplemente estar a la altura de todo lo que he afirmado ser. La mentalidad es estar a la altura de todo lo que he llevado al mundo a creer que soy, para bien o para mal. Así que para mí, se trata de ir a Arabia Saudita y, ya sea que salga con ese título o no, llevarme una parte de Roman Reigns conmigo en el sentido de que la gente recordará esto. Va a cambiar las cosas.

«Va a quedar claro que esta revolución o movimiento o como quieras llamarlo, creo que estamos más allá de la cuestión de si esto es efímero o no. Creo que un destello en la sartén no habría durado tanto en este punto, ni se habría vuelto tan candente. Así que para mí, se trata simplemente de entrar, hacer lo mío y seguir siendo yo. Por vago que pueda sonar, esa es la verdad más grande que puedo ofrecer».

