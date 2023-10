«Todo el mundo conoce la historia de Will Ospreay. Con 14 años estaba haciendo ‘zapping’ y vi el primer combate de mi vida: Christopher Daniels, Samoa Joe y AJ Styles. Ese combate me hizo querer ser luchador profesional y llevaba mucho tiempo queriendo venir a Impact. […] Pero yo no quería venir a Impact Wrestling. Yo quería venir a TNA. Así que antes de que termine con esto, antes de que llegue febrero, estad seguros de que con lo mucho que amo Impact, quiero pisar el ring de TNA». Will Ospreay adelantaba recientemente que quiere luchar en TNA, cuando IMPACT vuelva a su antiguo nombre en 2024.

Sería un combate de ensueño: Entre informes de WWE, Will Ospreay avisa a Seth Rollins.

► El interés de TNA en Will Ospreay

Y como no podía ser de otra manera, durante su reciente conferencia de prensa telefónica en la que tantos detalles ha estado contando sobre el futuro de la empresa, le preguntaron a Scott D’Amore, presidente de la misma, por el interés de esta en el luchador de NJPW.

«Will Ospreay es posiblemente el mejor luchador del mundo en este momento. Ni siquiera sé cómo se podría discutir que en 2023, Will Ospreay ha tenido uno de los mejores años de cualquier luchador en la historia. Cualquier empresa que diga que no quiere a Will Ospreay en el centro de su universo estaría mintiendo. Will ha sido honesto y directo sobre lo que está sucediendo y el hecho de que pronto se convertirá en agente libre, y en el momento en que expire su contrato, se convertirá en el agente libre más codiciado en la lucha libre profesional. ¿Nos encantaría tener a Will Ospreay? Absolutamente. Es un gran talento. Viste dos ejemplos de eso este fin de semana. Viste cómo él y Mike Bailey protagonizaron un candidato a combate del año, y la gente lo verá en las próximas semanas en la programación de IMPACT Wrestling.

Mucho más sobre el futuro de IMPACT: Novedades de TNA: Hexágono, nuevos títulos y más.

«Will Ospreay y Josh Alexander salieron y ofrecieron un combate increíble. Los comentarios de Ospreay, tanto hacia Josh Alexander como sobre IMPACT Wrestling, son geniales. Miras al mejor luchador del mundo, a punto de convertirse en el agente libre más cotizado, y él está diciendo: ‘Quiero venir a IMPACT Wrestling. Cuando era joven, soñaba con estar en un ring de TNA.’ Esa oportunidad está abierta para Will Ospreay y puedo decirte que he tenido conversaciones con Anthem Sports y están muy al tanto de quién es Will Ospreay y qué representa. No sé dónde terminará Will Ospreay, pero ciertamente tiene un lugar en la mesa aquí, y un lugar significativo en el que puede estar en el centro de muchos de los cambios de los que hablamos. Mientras tanto, él dijo que quiere luchar en un ring de TNA, tenemos que lograrlo y hacerlo rápido«.

Un nuevo nombre y una nueva actitud: Scott D’Amore: «Se acabó el pedir disculpas en TNA».