Ronda Rousey habla de su próximo libro, ‘Our Fight’

«Ronda Rousey, miembro del Salón de la Fama de UFC y estrella de la WWE, lanzará una segunda autobiografía el próximo año. El libro llevará por título ‘Our Fight’, siguiendo su obra de 2015 titulada ‘My Fight’. Rousey ha firmado con Hachett Book Group para publicar el libro en la primavera de 2024«. Un par de meses atrás, publicamos esta información en SÚPER LUCHAS, cuando Ronda Rousey se encuentra fuera de WWE.

Fuera de WWE y sin que vaya a volver a UFC…: ¿Se ha retirado Ronda Rousey?.

► El próximo libro de Ronda Rousey

Hemos tenido que esperar hasta ahora para tener más detalles, si podemos considerarlo de esta manera, sobre este proyecto que tiene en marcha The Baddest Woman of the Planet. Puede que lo más interesante es que sea ella misma quien habla. Aunque no pasemos por alto que adelanta que hablará de cosas de las que no ha podido hasta la fecha. A continuación leemos sus palabras en PEOPLE:

«Los últimos años he estado en silencio porque había más que decir de lo que jamás podría transmitirse en una entrevista. ‘Our Fight’ es todo lo que desearía poder encajar en un titular, pero simplemente no podía. Mi historia en mis palabras. Todas las respuestas que necesité años para dar de manera sucinta«.

No cabe duda de que será i,perdible lo que Ronda Rousey tenga que contar al mundo siendo una de las atletas más exitosas de todos los tiempos, alguien que conquistó UFC, WWE, los Juegos Olímpicos, que también tiene una carrera en Hollywood… Y ello sin hablar de su vida privada. Veremos qué más información tenemos próximamente.

«Sé que puedo superar cualquier dificultad. Sé que me puedo reponer cuando las cosas están en su peor momento. No tengo miedo de perder todo mi dinero ni de perder mi carrera, porque sé que he vivido hasta en mi coche y he podido salir adelante. Una vez que has conquistado las peores cosas, no tienes por qué temerle a lo desconocido. El combate está allí para que tú lo ganes». Así dice la premisa del primer libro de Ronda Rousey. Por ahora se desconoce el del segundo. Pero continuaremos informando cuando tengamos novedades en SUPERLUCHAS.