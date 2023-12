Matt Riddle luchará contra Jacob Fatu en MLW

Matt Riddle todavía no ha tenido un combate desde que fue despedido de WWE en septiembre pero ya ha confirmado varias fechas. Por ejemplo, el 19 de enero estará en el primer evento de The Crash en 2024 en el Auditorio de Tijuana, donde enfrentará Bestia 666, Dralístico y Brian Cage. Además, en febrero, como Dolph Ziggler, se presentará en MCW Fan Jam 2. Y recientemente adelantaba qué espera de 2024:

«Diría que seguire luchando», dijo Riddle a MuscleManMalcolm cuando le preguntaron qué sigue para él. «Soy realmente bueno en eso. Sigan haciéndolo. Haciendo algunas cosas que no he hecho antes. Nunca he luchado en Japón, así que eso está en la lista de deseos para 2024, entre otras cosas«.

► Matt Riddle estará en MLW Kings Of Colosseum

Y ahora confirmamos otro combate para The Original Bro: contra Jacob Fatu en MLW Kings Of Colosseum el 6 de enero. No tenemos por qué mencionar que es uno de los muchos integrantes de la legendaria familia Anoa’i pues hablamos de uno de los luchadores más en forma que no están en las grandes compañías. Major League Wrestling es importante pero no estaría a la altura de WWE, AEW, ROH o IMPACT.

Matt Riddle advertised for #MLWKings in a first time ever match with Jacob Fatu! Live from the @2300Arena on January 6th! pic.twitter.com/PVQFd2GsVR — William Gardner (@williammgardner) December 17, 2023

En su sitio web, MLW insinuó «conversaciones con agentes libres en aumento» como un artículo de noticias:

«El invierno está aquí, pero la actividad en el mercado de fichajes está aumentando. El departamento de relaciones con el talento de MLW, que se encuentra en medio de una renovación significativa, ha estado en conversaciones con varios agentes libres de alto perfil. Esperen noticias importantes esta semana que podrían tener un impacto instantáneo en la liga y en todos los programas futuros».

Curiosamente, mientras que Matt Riddle se busca la vida tras ser despedido de WWE, Jacob Fatu estaría abierto a unirse a la empresa. Veremos qué sucede entre ellos y qué sigue para ambos a inicios de 2024.