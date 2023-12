Kayden Carter y Katana Chance viven su sueño en WWE

En sus primeros meses en el elenco principal de WWE no estaban funcionando pero ahora Kayden Carter y Katana Chance son las nuevas Campeonas de Parejas. El lunes destronaron a Chelsea Green y Piper Niven en RAW. Y en el reciente episodio de The Bump compartieron sus sensaciones actuales mientras se encuentran en su mejor momento.

► Kayden y Katana, nuevas campeonas

«Para mí, simplemente es saber que todo, y el tiempo que hemos compartido juntas, realmente se ha convertido en un sueño para nosotras. Si encontramos ese video de hace muchísimos años, fue un video de YouTube que hicimos en el Centro de Rendimiento. Era como, ‘¿Qué quieres hacer?’ Y nosotras dijimos, ‘Queremos ser las primeras Campeonas de Parejas de NXT.’ Fue como decir, queremos ser un equipo juntas, y todas esas cosas. Esa noche solidificó todo lo que siempre hemos soñado y finalmente se convirtió en realidad para nosotras. Eso, para mí, la victoria en sí misma, con ella, fue todo, después de los últimos cuatro o cinco años que hemos estado hablando juntas. Así que eso fue genial», dijo Carter.

«Ha sido un viaje tan largo para nosotras como equipo, con todos los objetivos que queríamos lograr, y hemos hecho mucho hasta ahora, pero esto fue, con mucho, la noche más grande de nuestras vidas. Para mí, el momento del conteo de tres y luego escuchar cómo el lugar estallaba, simplemente no se puede describir. Me siento extraña por dentro solo de pensar en eso. Es la mejor sensación del mundo. Además, ir detrás del escenario y ver lo felices que están tus compañeros por ti, eso significa el mundo para nosotras, la gente que dice, ‘Felicidades, te lo has ganado, has trabajado tan duro.’ Es como, hombre, la gente ve el viaje. No siempre lo sabes, pero lo hacen», dijo Chance.

«Es increíble. Hemos pasado por altibajos. Las palabras no pueden describirlo, pero poder, ese uno, dos, tres, me desmayé. No se sentía real. Pensé, ¿esto es real? ¿Es un sueño? Creo que para mí, es simplemente súper [inaudible]. Nadie puede entender todas las cosas por las que hemos pasado, especialmente si una de nosotras dice, ‘No creo que lo logremos,’ y ella dice, ‘No, lo haremos.’ Luego dice, ‘Lo lograremos,’ y yo digo, ‘No, no lo haremos.’ Es simplemente un vaivén con ese diálogo. Nadie puede entender realmente lo que hemos pasado juntas, así que eso es lo que lo hace tan especial para mí«, dijo Chance.