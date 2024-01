La preocupación que había en WWE con LA Knight

LA Knight se está asentando como una estrella principal de WWE. Parece que finalmente no se trata únicamente de un momentum sino que va a mantener un buen estatus aún cuando todo ese apoyo que ha estado recibiendo se calma. Esto puede parecer fácil pero realmente no lo es. Es decir, a lo largo de la historia hemos visto a muchas Superestrellas alcanzar un gran pico de popularidad pero después de unos meses, por una razón u otra, volver a la casilla de salida, por así decirlo. Pero ese no está siendo su caso.

► Preocupación con LA Knight

Dicho esto, en realidad en los altos mandos de la empresa sí existía esa preocupación, según cuenta LA Knight a Chris Van Vliet.

«Al principio, hubo escepticismo. ¿Es esto realmente algo? ¿Será solo un destello en la sartén? ¿Será una moda pasajera? Y eso es algo de lo que hablamos y se discutió incluso conmigo. ‘Bueno, no queremos dártelo demasiado pronto porque luego podrían cansarse’. Mira, está bien. Si ese es el caso y no soy lo suficientemente bueno para llevarlo, genial, vamos con eso».

De la misma manera, el luchador asegura que él nunca estuvo preocupado, que incluso si fallara volvería con toda la fuerza.

«Entiendo la idea de querer protegerme en algún momento también. Pero tengo la confianza en mí mismo de que podría adaptarme y moverme ante cualquier situación. No quieres dárselo demasiado pronto, pero si intentas no dárselo en absoluto, vamos, hombre. Siento que soy mejor que eso. Y no lo digo de manera arrogante, pero tengo confianza en lo que hago. Confío en mis habilidades. Y al mismo tiempo, quiero poder fallar. Porque cuando fallo, me levanto de nuevo.»

¿Dónde estará LA Knight a lo largo de 2024? ¿Y dentro de dos años? ¿Y de cinco? Él, WWE y todos lo descubriremos.