Velveteen Dream comenzó el 2024 haciendo ilusionarse a sus fanáticos con la posibilidad de volver a la lucha libre. Primero pedía perdón a WWE, Triple H y a quienes lo siguen por sus errores. Después adelantaba que pronto estaría realizando entrevistas. Y ahora descubrimos que se puso en contacto con Booker T por ese mismo objetivo. El miembro del Salón de la Fama lo cuenta en un reciente episodio de The Hall of Fame. Parece imposible pero, ¿alguien se lo imagina volviendo en Royal Rumble?

► Velveteen Dream contactó con Booker T

«Hace aproximadamente tres meses, tuve una conversación con Patrick Clark (Velveteen Dream). Él se puso en contacto conmigo, buscando tal vez una forma de regresar al mundo del entretenimiento. Le dije que me llamara, pero algo sucedió, no estoy seguro de qué pasó, y desde entonces no he vuelto a hablar con él. No obstante, me planteé la misma pregunta. Me pregunté si este joven podría encontrar una manera de reintegrarse al negocio.

«Conocí a Patrick Clark antes de su participación en Tough Enough. Lo conocí… cuando era solo un chico. Después, cuando ingresó a Tough Enough, pensé, ‘Hombre, este chico tiene un talento excepcional’. Luego, en NXT, al crear el personaje y el gimmick de Velveteen Dream, pensé, ‘Esto es oro puro. Podría perdurar durante mucho tiempo, años’. Era un homenaje a figuras como Macho Man Savage, algo así como un gimmick nostálgico que logró funcionar.

«Sin embargo, no sé. Me pregunto si hay una oportunidad para que regrese al negocio. Pero te diré, no será fácil. Tendrá que poner mucho esfuerzo, porque cuando salí de la cárcel, comprendí que la gente no confiaría automáticamente en mí. Sabía que tenía que ganarme la confianza de los demás. La gente me vería como un criminal, y así debería ser. Depende de él demostrar lo contrario. Entonces, si pudiera darle un consejo a Patrick Clark, sería este: no te rindas. Sal y gánatelo«.

«En situaciones como esa, uno tiene que ganarse las cosas. Un lugar no es algo que ‘todos deberían tener’. Siento profundamente que, especialmente en la situación en la que se encuentra ahora, Patrick tendrá que labrarse de nuevo su camino y eso requerirá mucho trabajo arduo. Tendrá que ganarse la confianza de alguien. Y no estoy hablando solo de regresar a la lucha libre, sino en general. El hermano definitivamente estaba atravesando momentos difíciles, así que encontrar su camino de regreso sería verdaderamente notable«.