Velveteen Dream estará dando entrevistas muy pronto

El 2024 empezó de forma algo inesperada para los fans de NXT y de WWE, pues una de las recordadas figuras de la marca, The Velveteen Dream, quien fue despedido en 2021, luego de que se hiciera una ola en su contra en el entonces Twitter.

Los fans exigían su despido debido a que tres adolescentes (dos mujeres y un joven), y un hombre adulto, salieron a denunciar en redes sociales supuestos comportamientos en donde Patrick Clark, el hombre detrás del personaje, les pedía fotos sexuales en Instagram, así como de enviarles desnudos de él y notas de voz.

Dream reapareció luego de meses fuera del ojo público de la lucha libre. Lo hizo a través de su Instagram, en donde emitió un video en donde ofreció sus disculpas a WWE, a Triple H, a Shawn Michaels, y a los fans, y dijo que aceptaba que había actuado mal en el pasado y pedía una segunda oportunidad.

Dream también aseguró que no se iba a poner a defenderse y a narrar las circunstancias en las que conocía a estos menores de edad y, en tal caso, por qué razón les solicitaba fotos desnudos. Aseguró que ya se había creado tanto rumor y tanta falsa narrativa en torno a ello, que lo mejor era simplemente aceptar que actuó mal, que no debió haber hecho lo que hizo, más allá de que tuviera o no una relación con alguno de esos menores.

Lo cierto es que las disculpas de Velveteen Dream han generado controversia, como todo. Algunos fans lo respetaron por haber hecho dicho video, en donde se le ve muy sincero, y aceptaron sus disculpas. Otros dijeron que solamente lo hizo porque quería volver a trabajar en el mundo de la lucha libre, específicamente en WWE.

Velveteen Dream has published an apology video (via IG). pic.twitter.com/RBEbOV4AoU

De momento, se desconoce qué ocurrirá con Dream, si Triple H le dará una segunda oportunidad y lo recontratará en WWE, pero lo que sí se sabe, es que Dream estará muy pronto realizando una gran cantidad e entrevistas con distintos medios. Así lo informó Sean Ross Sapp de Fightful Select a través de su cuenta de X:

Patrick Clark/Velveteen Dream has been looking to do several media interviews after his apology video to Triple H, Shawn Michaels and others close to him.

It's said that he's willing to answer any questions and isn't expecting softball questions.

Several in the media have been…

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 2, 2024