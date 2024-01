El 1 de enero, Alex Hammerstone abandonó la MLW cuando su contrato expiró. Conozcamos sus primeras palabras como agente libre, las cuales pronuncia en un reciente video que ha publicado en redes sociales. Básicamente, el luchador quiere transmitir a todas las empresas que puedan estar interesadas en contratarlo que él es quien ofrece la oportunidad. Todavía no está claro si está buscando encontrar una nueva casa o en cambio si estará trabjando como independiente.

► Alex Hammerstone es agente libre

«Bueno, aquí estoy. Oficialmente soy un agente libre por primera vez en cinco años«, dice Hammerstone. «No se preocupen, no les daré un discurso sobre cómo estaba atrapado o encerrado en alguna prisión, ese tipo de cosas que dicen aquellos que no lograron destacar en algún lugar. Porque lo logré. Me convertí en campeón mundial.

«Pero había algo que escuchaba de vez en cuando y me molestaba. Y tal vez haya un grano de verdad en ello. Que era un pez grande en una charca pequeña. Bueno, ahora se me permite entrar por la puerta que quiera. Bueno, excepto las que están clavadas en un intento desesperado de mantenerme fuera, porque están preocupados por lo que sucederá si las atravieso.

«Y todos quieren saber. Todos los aficionados quieren saber a dónde voy. Todos los podcasters quieren una entrevista. Todas las hojas de chismes quieren un comentario. Pero no estoy buscando una oportunidad. Estoy dando una oportunidad. Porque he sido uno de los mejores del mundo durante años, así que quiero enfrentar a los mejores del mundo. Así que este es mi desafío abierto para cualquiera por ahí. Porque nunca fui un pez grande en una charca pequeña. Siempre fui un tiburón. Ahora, estoy en aguas abiertas, y es temporada de caza.»