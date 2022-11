Hammerstone: «Todo luchador sueña con WrestleMania»

Por imagen, carisma y buen desempeño entre las doce cuerdas, Alex Hammerstone es carne de WWE. ¿Por qué entonces aún este gladiador sigue sin recalar en el Imperio McMahon?

Principalmente, porque WWE ya tuvo su oportunidad con Hammerstone y la dejó pasar allá por 2015. Aunque el actual Campeón Mundial de Peso Completo MLW no quiso quitarse responsabilidad, cuando el pasado mes recordó el motivo de su breve paso por el Performance Center de Orlando.

«No soy el tipo de persona que llega a cierto punto y luego mira hacia atrás con la actitud de: ‘esos tipos me fastidiaron cuando tuvieron la oportunidad. No es así, cuando tuvieron la oportunidad de firmarme, podría haber mostrado ese potencial en bruto, pero no había comenzado a florecer, no había comenzado a demostrar de lo que soy capaz , mi potencial solo estaba en bruto. Ser rechazado podría haber sido esa patada en el trasero que me puso en el camino en el que estoy ahora».

Ha dejado claro Hammerstone en varias ocasiones que no cerraría la puerta a trabajar de nuevo para WWE, especialmente ahora que ya sabe de lo que es capaz. Y así lo reiteró durante su reciente intervención en Wrestling Perspective Podcast, con referencia a WrestleMania incluida.

«Si este es el apogeo de mi carrera y es porque la pelota estaba en mi tejado y no lo aproveché, o cuando vino una nueva oportunidad no saqué partido, no estaré contento. No hay nada como, tú sabes, estar en los libros de historia. Y aunque ya he hecho cosas que sin duda estarán en los libros de historia de la lucha libre, tú sabes, quiero dejar una huella mayor.

«Pienso que hay algunas cosas, tú sabes, no voy a mentir, creo que todo luchador sueña con luchar en WrestleMania, y cosas así. No sé exactamente qué es lo próximo para mí, tú sabes, y siendo sincero, no voy a darte la respuesta políticamente correcta. No intento contentar a mi jefe».