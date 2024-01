Swerve Strickland habla de por qué Keith Lee no luchó ante él

A última hora, Keith Lee reveló que tenía una lesión que no podía luchar ante Swerve Strickland en el último PPV del 2023 de AEW, denominado AEW Worlds End 2023. Sin embargo, en redes sociales, hubo mucha especulación en torno a esto.

Lee aseguró que llevaba un año luchando lesionado y que hacía poco, la lesión se había agravado. Pero, para muchos, Lee no quiso luchar ante Strickland para no tener que ayudarlo a sobresalir, pues Strickland va a ser la nueva gran figura de AEW, y es quien Tony Khan ha venido moldeando como el próximo Campeón Mundial de Peso Completo AEW, algo que se espera que pase en cualquier momento en este 2024.

► Swerve Strickland no le da importancia a lo que pasó con Keith Lee

Con los rumores de Internet en medio, a Swerve Strickland le preguntaron en la conferencia de prensa posterior al PPV, en donde venció a Dusty Rhodes en una buena lucha, qué pensaba de que Lee no se hubiera presentado a luchar. Aunque se le vio molesto en su cara y en su tono de voz, decidió ser políticamente correcto y dar una declaración que evitara más problemas. Estas fueron sus palabras:

«Es bastante lamentable. Pero yo ya dejé de esperar. No espero a nadie. Para mí, he estado esperando por un buen rato, y ahora tengo mis ojos puestos en otra cosa, y eso es el oro del campeonato mundial. Así que Keith va a tener que esforzarse más que nunca en el 2024 para alcanzarme en ese punto, o llegar al campeonato, o hacer algo, pero no estoy esperando a nadie. Y si la lucha entre nosotros sucede, va a ser porque tuvo que trabajar duro para llegar hasta mí en este momento».

Para frenar estos rumores, Khan, presidente de AEW, aseguró lo siguiente:

«Keith Lee quería luchar en Worlds End, pero su lesión no revelada empeoró durante la semana previa al evento. El médico involucrado finalmente no autorizó a Lee. Respeté la decisión del equipo médico y modifiqué la lucha de Strickland. Lee había estado trabajando con su lesión recientemente, y por eso ha estado ausente de la televisión a veces».