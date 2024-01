A priori, era innecesario el añadido de David Finlay en un duelo entre Will Ospreay y Jon Moxley, quienes demostraron conjugarse muy bien sobre el ring en NJPW Windy City Riot, donde el ex-WWE salió vencedor.

No obstante, sin el ataque de Finlay sobre Ospreay y Moxley en NJPW Power Struggle, el «King of Sports» no habría justificado la creación del Campeonato Global de Peso Completo IWGP, oro por el que los tres lucharán bajo Triple Amenaza en Wrestle Kingdom 18.

Ospreay, siempre atento al sentir del público, sabe que Finlay luce cual convidado de piedra, y hoy, durante la rueda de prensa de presentación de Wrestle Kingdom, «The Assassin» ha dejado curiosa proposición para Moxley: un «alto el fuego» de cinco minutos al inicio del combate para sacar de circulación a Finlay y que así los seguidores puedan tener el esperado mano a mano entre ellos. Como aliciente, Ospreay ha aportado un par de latas de cerveza sin alcohol.

► Menos de 24 horas para Wrestle Kingdom 18

El magno evento de NJPW tendrá lugar mañana, 4 de enero, desde el Tokyo Dome, con este cartel ya definitivo.

NEW JAPAN RANBO POR OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO KOPW: Participantes por anunciar

Participantes por anunciar Shota Umino y Kaito Kiyomiya vs. EVIL y Ren Narita

Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

CAMPEONATO DE PAREJAS DE PESO COMPLETO JUNIOR IWGP: Clark Connors y Drilla Moloney (c) vs. Francesco Akira y TJP

Clark Connors y Drilla Moloney (c) vs. Francesco Akira y TJP CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO NJPW: Zack Sabre Jr. (c) vs. Hiroshi Tanahashi

CAMPEONATO DE PAREJAS IWGP Y CAMPEONATO DE PAREJAS DE PESO ABIERTO STRONG : Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Hikuleo y El Phantasmo (c)

: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Hikuleo y El Phantasmo (c) CAMPEONATO DE PESO ABIERTO NEVER: Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga.

Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga. CAMPEONATO GLOBAL DE PESO COMPLETO IWGP: Will Ospreay vs. Jon Moxley vs. David Finlay

Will Ospreay vs. Jon Moxley vs. David Finlay CAMPEONATO DE PESO COMPLETO JUNIOR IWGP: Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado

Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado MANO A MANO ESPECIAL: Kazuchika Okada vs. Bryan Danielson

Kazuchika Okada vs. Bryan Danielson CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: SANADA (c) vs. Tetsuya Naito