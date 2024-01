Road Dogg no se arrepiente de nada

Recientemente, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Kurt Angle dijo que se arrepentía de no haber aprovechado más su marketing y de no haber generado venta de mercancías en grandes cantidades como John Cena o Stone Cold.

Y ahora, llegó el turno de Road Dogg, quien en la más reciente edición de su podcast, Oh, You Didn’t Know?, habló acerca de las cosas de las que se arrepentía tanto en su carrera como en su vida. Aunque su respuesta está en el otro extremo de lo de Angle:

► Road Dogg habla de su vida y obra en la lucha libre

«Mi lucha con las drogas pudo haber afectado mi carrera; admito que mi hábito influyó en mi trabajo, pero no cambiaría nada. No tengo arrepentimientos, especialmente porque he crecido en la industria a lo largo de los últimos 13 años como un hombre sobrio.

«He aprendido tanto en esos 13 años que no sabía entonces. No sé si cambiaría algo, porque tuve que pasar por todo eso para llegar a donde estoy ahora y aprender las cosas que aprendí, tanto buenas como malas. A pesar de esto, desearía haber prestado más atención a lo que estaba sucediendo en ese momento y haber tenido una carrera que durara más de dos años como una buena racha.

«Admito que no jugué bien mis cartas, y nuevamente, nunca presté atención. Suena horrible, pero me dejé llevar por las drogas, y supongo que desearía haber visto lo bueno que era sin ellas. En mi regreso a la WWE en 2015, y aunque creo que ya estaba «fuera de la jugada» para entonces, disfruté de esta breve etapa.

«Fue divertido y sentí que era mejor en lo que hacía porque me sentía más astuto en ello. Creo que mi experiencia me convirtió en la persona que soy hoy, y estoy mejor después de haber pasado por todo lo que pasé».