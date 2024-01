Jordynne Grace trabajó como Ivy Nile en WWE 2K23

A sus 27 años, Jordynne Grace es una de las mejores y populares luchadoras del mundo, sin necesidad de haber luchado en WWE, AEW, ROH o STARDOM. Ella ha basado principalmente su carrera en IMPACT Wrestling, donde desde hace años es una de las piezas fundamentales, no solo de la división femenil sino de toda la empresa.

Y tampoco es que la luchadora haya mostrado interés en unirse a otras, por ejemplo, en ocasiones se ha lanzado contra WWE, como cuando pidió a los fanáticos que vieran otro producto. Por otro lado, su compañia actual también le da la libertad de desarrollar sus otras pasiones, como el fisioculturismo donde también es exitosa.

Y aún así, Grace sí que trabajó temporalmente para WWE. Ella misma lo da a conocer en redes sociales contestando a un usuario que dice que Ivy Nile es como la hija que ella tendría con Scott Steiner. Thick Momma Pump comenta que hizo captura de movimiento como la luchadora de Raw para el videojuego WWE 2K.

«En realidad, hice captura de movimiento para sus acciones en el juego 2K. Es increíble.»

I actually did motion capture for her stuff in the 2K game. She’s dope https://t.co/Jdw4LigFQJ

— Jordynne Grace (@JordynneGrace) January 2, 2024