El efecto CM Punk en el Madison Square Garden

CM Punk se volvió a calzar las botas durante un evento no televisado de la WWE en el Madison Square Garden el 26 de diciembre de 2023, donde se midió en un mano a mano ante Dominik Mysterio. No está de más comentar que la balanza cayó a favor del Second City Saint.

También la recaudación cayó a favor de la gran E puesto que, el mencionado evento fue el de mayor recaudación en la historia de la WWE para eventos no televisados a nivel nacional.

Según el vicepresidente de eventos en vivo de la WWE, Road Dogg, esto último podría ser consecuencia de la incorporación en el cartel del Chicago Made.

► CM Punk impulsó la taquilla en el Madison Square Garden

En un vídeo exclusivo de su pódcast Oh You Didn’t Know, titulado: Closing Out 2023 Like It’s 1999!, Dogg platicó sobre el regreso de CM Punk a WWE: específicamente sobre cómo ayudó a impulsar el la función en el MSG.

»No podría estar más feliz con el resultado de la función, no podría estar más feliz con que Punk aceptara estar allí, su presencia allí es algo enorme. Él estará también en Los Ángeles. Los negocios están en auge, y lo agregamos al cartel, y el boleto adquirió más valor. Esa es la verdad, viejo.

»Ya habíamos hablado antes acerca de agitar las aguas, y las vi agitarse una vez más al agregar su nombre. Me atrevo a decir que no sé si he visto algo así desde que trabajo en esto… La reciente función en el MSG es el evento de lucha libre no televisado más grande en la historia de Estados Unidos. Estoy 99% seguro, eso es un hecho».

Después de su victoria sobre Dominik, Punk dio un monólogo a los fanáticos presentes, señalando que había regresado para terminar lo que comenzó en la WWE, haciendo referencia a su misión de encabezar WrestleMania. Una vez que regresó al área de vestidores, Punk entregó un mensaje de seguimiento, afirmando: «El rey ha vuelto, el mejor del mundo».

Cuatro días después de derrotar a Dominik en la ciudad de Nueva York, Punk lo venció nuevamente en Inglewood, California, durante un evento en vivo en The Kia Forum.