«CM Punk mueve la aguja, es un hecho»: Road Dogg

«Sé quién es. Honestamente, no lo entiendo (el amor hacia CM Punk). No lo entiendo. Si el tipo puede luchar bien, y lo he visto luchar, y es bastante bueno… no sé qué no entiendo. Si la respuesta es ‘Porque eres viejo y no lo entiendes’, lo entiendo. Pero también creo que es una respuesta fácil porque tú tampoco lo entiendes. A ti simplemente te gusta, y a mí simplemente no. (…) A todos les encantaba CM Punk también. Nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Tiene un buen discurso. Bien, en el mundo de hoy. Nunca entendí el resto. Pongámoslo sobre la mesa. Si estamos generando controversia, generémosla». Esto decía Road Dogg sobre CM Punk poco antes de su regreso a WWE.

Y no fue ni mucho menos una excepción. Sin embargo, desde que el Best in the World ha vuelto a la empresa donde él es Vicepresidente de Eventos en Vivo, el discurso ha cambiado notablemente. Ello no tiene nada de malo, todos podemos cambiar de opinión, pero no deja de ser curioso pues realmente dedicó muchos ataques a CM Punk durante los 9 años que estuvo fuera de WWE. Mientras hablaba recientemente en Oh You Didn’t Know, comentó lo siguiente sobre el luchador:

Sobre el regreso de CM Punk al ring en MSG: «No podría estar más feliz con el resultado [del espectáculo], y tampoco podría estar más contento con que Punk aceptara estar allí; su presencia es algo enorme. Además, estará en Los Ángeles. Los negocios están en auge, y al agregarlo al cartel, el valor de los boletos se incrementó. Esa es la verdad, hombre.»

Sobre cómo CM Punk genera interés: «Cuando hablamos de verdad, como ya lo hemos mencionado antes respecto a generar interés, lo vi suceder una vez más. Al agregar su nombre a algo, y me atrevo a decir que no sé si he visto algo así desde que trabajo en esta capacidad, vi cómo el interés aumentaba, hombre… [La reciente visita a MSG] es el evento de lucha libre no televisado más grande en la historia de Estados Unidos. Estoy 99% seguro, eso es un hecho.»