Kurt Angle: «CM Punk se habría desempeñado bien en la Attitude Era»

En la edición de 1999 de Survivor Series Kurt Angle debutó en la por ese entonces WWF—hoy en día WWE.

Así que le tocó de lleno «The Attitude Era», que comprende de 1997 a 2002. Ergo, compartió vestuario con la afamada generación de luchadores que viralizó más a la gran E.

No fue de extrañar cuando fue exaltado al salón de la fama WWE en 2017, desde 2019 no ha vuelto a ver acción en el cuadrilátero.

Eso sí, ha vertido su opinión en el mar de pódcast que abundan en nuestro gremio, eso sí, no está demás apuntar que sus argumentos pesan más en el orden de ideas de lo anteriormente comentado.

►CM Punk en «The Atittude Era», Undertaker y más

En el episodio 145 de su pódcast «The Kurt Angle Show», titulado: The Kurt Angle Show #145: Ask Kurt Anything (December 2023), Angle recibió y respondió preguntas de algunos de sus escuchas.

Sobre CM Punk en la Attitude Era.

»Creo que se habría desempeñado bien, aunque quizá Bob Holly lo habría golpeado (se ríe). Punk carga una reputación por no estar de acuerdo con todo, pero te diré esto. Es muy talentoso, hace promos increíbles y creo que le habría ido muy bien en «The Attitude Era».

Sobre The Undertaker no haciendo bromas:

»Una cosa sobre Taker, siempre me decía esto: ‘Angle, no hago bromas y no me gusta que me hagan bromas, así que nunca me hagas una broma’, y nunca lo hice. Lo dejó muy claro. Lo dijo una vez en un avión y todos dijeron, ‘Ok Taker. Nadie se meterá contigo’. Taker es un buen tipo. Una persona integra. Él y yo nos llevábamos extremadamente bien. Éramos muy buenos amigos. Seguimos siendo así hasta el día de hoy y nos mantenemos en contacto».

Su monte Rushmore de talentosos en el micrófono:

»Diría que Rock, Stone Cold Steve Austin, John Cena y, obvio, diré CM Punk. Olvidé a Ric Flair, así que saca a Cena o Punk. Flair merece estar ahí».

