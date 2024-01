El 2023 para WWE, analizado por Eric Bischoff

El finado año 2023 nos dejó varios titulares a la prensa especializada en lucha libre, con todo lo que aconteció en Estados Unidos, México, Europa y Japón, mecas de la lucha libre.

Hablando del norte de nuestro continente americano, sería en la WWE donde pasarían varios relevos en su administración que calentarían los clics de nuestra industria.

Para la muestra un botón.

Hablando de compañías norteamericanas, el que fue en el pasado presidente de WCW, Eric Bischoff reflexionó recientemente sobre el año pasado de la gran E.

► ¿Qué opina Eric Bischoff de los doce meses de 2023 de WWE?

Durante el episodio 302 de su pódcast «83 Weeks», titulado: 2023 Pro Wrestling Review, Bischoff calificó el producto ofrecido por WWE el año pasado.

»Creo que este podría haber sido el año más emocionante de la WWE al juntar todas las piezas. Wow. Bueno, esto es difícil para mí: no sé cuánto valor tiene mi comentario o mi opinión, porque me resulta complicado retroceder y recordar los año 80.

»Pero, la década de los 80 fue probablemente uno de los períodos más importantes en la lucha libre profesional moderna, después de los años 60, solo por el impacto que la WWE tuvo en el panorama televisivo al eliminar los territorios, destruyendo toda la competencia, presentando este producto a nivel nacional a través de la televisión por cable, ingresando al negocio de PPV…

»Cuando hicieron todas esas cosas, convirtieron a la WWE en un gigante a inicios de la década de los 80. Pero en términos de calidad de contenido, no creo que se pueda comparar el período de 12 meses que acabamos de presenciar con cualquier otro período de 12 meses en la historia de la lucha libre, y mucho menos en la historia de la WWE. Ha sido fenomenal.

»¿Me entienden? Similar a la era de la Actitud, cuando se la pasaban buscando todo lo que podían hacer para competir con WCW… ¡Pero qué año fenomenal fue éste! Se sintió como un regreso a esa época.

»Durante años, grabé Raw y SmackDown, y lo veía en cámara rápida. No voy a ver algo que no me gusta; si no me gusta, lo pasaré rápido. Le pongo atención a lo que quiero ver. O si hay algo de lo que la gente está realmente hablando, lo veré. Pero sé que hay muchos aficionados a la lucha libre que han sufrido durante mucho tiempo y sienten que están obligados a ver todo, como si fuera su maldito trabajo, y luego lo odian. Es algo que no quiero hacer».

Como ilustración del éxito en pantalla de la WWE, Bischoff mencionó la larga saga que gira en torno a The Bloodline, que sigue dominando la parilla de contenido de la WWE, incluso con la decisión de Jey Uso de separarse de figuras como Roman Reigns, Solo Sikoa y Jimmy Uso. Bischoff también señaló a «The American Nightmare» Cody Rhodes y a LA Knight como dos figuras destacadas que han captado con éxito la atención del Universo WWE en 2023.