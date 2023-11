Road Dogg: «Nunca entendí el amor por CM Punk»

Road Dogg nunca ha sido un gran fan de CM Punk así como tampoco jamás ha entendido que el Best in the World fuera tan querido en la lucha libre, según expone en un episodio reciente de Oh…You Didn’t Know.

► El amor por CM Punk

«Sé quién es. Honestamente, no lo entiendo. No lo entiendo. Si el tipo puede luchar bien, y lo he visto luchar, y es bastante bueno… no sé qué no entiendo. Si la respuesta es ‘Porque eres viejo y no lo entiendes’, lo entiendo. Pero también creo que es una respuesta fácil porque tú tampoco lo entiendes. A ti simplemente te gusta, y a mí simplemente no.

«No entremos en detalles porque ambos tendremos razón y ambos estaremos equivocados. Si te gusta, entonces todas esas tonterías que hace tienen sentido para ti, y te encanta. Si no, no puedes comprenderlo. Sé que estoy en la minoría aquí, y no tengo problema con eso, pero tengo derecho a tener mi propia percepción de las cosas y opiniones».

«A todos les encantaba CM Punk también. Nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Tiene un buen discurso. Bien, en el mundo de hoy. Nunca entendí el resto. Pongámoslo sobre la mesa. Si estamos generando controversia, generémosla».

No podemos entrar en la cuestión personal, en cómo es Phil Brooks, pues no lo sabemos. Y si Brian James, nombre real del vicepresidente de eventos en vivo de WWE, se refiere a eso únicamente podemos leerlo y aceptarlo.

Ahora, hablando de las cuerdas, es posible que no te guste CM Punk, al fin y al cabo, el pro wrestling es también un arte, y no se puede medir de manera objetiva lo bueno que es un luchador o las emociones que genera.

Dicho esto, en opinión personal, es sencillo entender el amor: es un luchador fantástico, todavía mejor orador, ha protagonizado momentos, luchas y rivalidades históricas… ¿Cómo no te va a gustar? Es CM Punk.